Spagna | i convocati per le qualificazioni ad Euro 2020 | ci sono 3 “italiani”

Baseball - i convocati dell’Italia per le amichevoli con la Spagna. Attesa per Europei e Preolimpico : Mentre è in pieno corso di svolgimento la serie scudetto tra Fortitudo Bologna e San Marino, con gli emiliani in vantaggio per 2-0, si avvicina a grandi passi un mese di settembre che si profila come un vero e proprio zenith del quadriennio per la Nazionale italiana di Baseball. Dal 7 al 15 settembre si svolgeranno a Bonn (Germania) i Campionati Europei, mentre pochi giorni dopo, dal 18/9 al 22/9, sarà il Bel Paese ad ospitare a Bologna e Parma ...