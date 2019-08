Sotto la coppola c' è il pop Io scrivo canzoni da sempre

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Paolo Giordano Il conduttore tv racconta il suo (inedito) lato musicale: "Compongo di getto, Carlos Santana suonò per me" Luca Sardella ha centinaia di «coppole» e altrettanti aneddoti da raccontare. Spesso li romanza con la sua parlantina inarrestabile, ma sono comunque istantanee di una vita partita da zero e costruita passo dopo passo con la caparbietà dell'emigrante. È partito da San Severo, provincia di Foggia, e ha costruito un personaggio che, a cavallo tra talento e folclore, ormai è riconoscibilissimo (la gente lo ferma per chiedere selfie). Prima Rai, ora Mediaset. «Quando sono arrivato a Milano senza una lira mi hanno subito detto: Ma sei terrone?. Ho risposto che ero pugliese, perché non sapevo cosa volesse dire terrone». Era laureato in agraria e, lasciando la casa dei genitori, aveva promesso che lo avrebbero rivisto in televisione. C'è riuscito, conservando ...

