Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019) Gli italiani non apprezzano ilgiallo-rosso anche se sicuramente tra i premier potenziali, il più apprezzato è proprio Giuseppe Conte, seguito da Matteo Salvini. E' quanto rivelanel suoper La Stampa. Il 55 per, infatti, non gradisce l'alleanza

you_trend : ?? Per il 31,3% dei rispondenti è invece Nicola Zingaretti ad essere uscito vincitore, seguito da Luigi Di Maio (28,… - Emidio24005437 : RT @massimovizzotto: Sondaggio di Nicola Piepoli, il 55 per cento degli elettori boccia il governo M5S-Pd - chiossimanuela2 : RT @massimovizzotto: Sondaggio di Nicola Piepoli, il 55 per cento degli elettori boccia il governo M5S-Pd -