Social Music City 2019 | i prossimi appuntamenti da segnare in agenda

Bologna - centro Social sgomberato con la ruspa. Matteo Salvini : "La musica è cambiata" : Scaduto il 25 luglio scorso il termine fissato dal Comune per liberare gli spazi dell’ex mercato, nella mattinata di martedì 6 agosto all’alba le ruspe sono arrivate al 24 di via Fioravanti, a Bologna, per il più volte annunciato sgombero di Xm24, il centro sociale occupato abusivamente da tre anni.

Social Music City 2019 : gli eventi musicali da non perdere a Milano : Segna in agenda! The post Social Music City 2019: gli eventi Musicali da non perdere a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Rocco Hunt lascia la musica! L’annuncio del cantante sui Social : Rocco Hunt dice addio alla musica. Almeno, sembra essere questa l’intenzione del rapper, che soltanto qualche giorno fa era apparso al fianco di Jovanotti al Jova Beach Party. Con un lungo sfogo pubblicato su Instagram, Rocco Pagliarulo parla di “troppe pressioni”, che l’avrebbero spinto a lasciare, almeno per il momento, la scena discografica italiana. Si tratta di un addio vero o di una mossa di marketing?\\ "Sono anni che continuamente vi ...