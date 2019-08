Sky Sport F1 | Diretta Esclusiva Gp Belgio 29 Agosto - 1 Settembre In chiaro differita

Sky Sport Business 2019/2020 - con tutta la Serie A TIM nei locali pubblici : L’offerta Sky Business dedicata a bar, pub, ristoranti e pizzerie gioca un ruolo sempre più importante nel successo degli esercizi commerciali italiani. Infatti, secondo un’indagine realizzata per Sky Business da Kantar – leader mondiale nelle ricerche di mercato ad hoc - oltre il 40% degli italiani segue una partita di calcio in TV in un locale. Di questi, 8 su 10 dichiarano di essere frequentatori...

Sorteggio Gironi Champions (Juventus - Napoli - Inter - Atalanta) : diretta Italia 1 - Sky e Eurosport : Liverpool, Real Madrid, Bayer Leverkusen (diretta Italia 1, Sky Sport ed Eurosport); oppure Manchester City, Real, Lipsia. Sono i peggiori accoppiamenti possibili per Atalanta e Inter, che come Juve e Napoli aspettano di conoscere dal Sorteggio Uefa i loro Gironi Champions. Chi sarà il successore del Liverpool? Esaurita la fase dei preliminari, la...

Juventus-Napoli : partita visibile in streaming e tv su Sky Sport Serie A il 31 agosto : Sabato 31 agosto, alle ore 20.45, all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big-match tra Juventus-Napoli. Siamo solo alla seconda giornata di campionato e già due favorite allo scudetto 2019/2020 si dovranno affrontare. Entrambe le compagini sono reduci da un trionfo nel primo turno di Serie A, ma questa sfida si preannuncia delicata e spettacolare. L'intero evento sarà visibile in tv, ma anche in streaming online su Sky. Dove vedere ...

Europa League - Playoff Ritorno - Wolverhampton vs Torno (diretta Sky Sport Uno e TV8) : Il Torino sogna un'altra notte epica in Europa (diretta su Sky Sport Uno e TV8), come quella del 2015 al 'San Mames' di Bilbao, dove i granata avevano incornato l'Atletico (3-2) partendo dal deludente 2-2 dell'andata. Stasera al Molineux Stadium di Wolverhampton l'ostacolo è più alto, almeno così pare, per due motivi: la sconfitta della settimana scorsa (2-3) e il valore degli...

Sky Sport : “Momenti decisivi per il nuovo attaccante del Napoli - le ultime” : Secondo la redazione di Sky Sport, ci sarebbero importanti novità riguardanti il prossimo attaccante del Napoli: “Il Napoli aspetterà Mauro Icardi fino a domani. L’argentino dopo l’arrivo di Alexis Sanchez è più che mai fuori dal progetto, potrebbe ripensarci e accettare il Napoli. Llorente vuole il Napoli ma non vuole sentirsi un ripiego. Sono momenti decisivi per il futuro del nuovo attaccante del Napoli, le prossime 48 ...

Champions League - il ritorno dei preliminari su Sky Sport : dove vedere ritorno preliminari Champions League Tv streaming. Alle 26 squadre che hanno già ottenuto la qualificazione alla fase a gironi di Champions League si aggiungeranno poi altre sei formazioni che usciranno dai preliminari, che si concluderanno stasera e domani con le gare di ritorno. Tutte le partite saranno anche in questa occasione in onda […] L'articolo Champions League, il ritorno dei preliminari su Sky Sport è stato ...

Sky Sport - Diretta Playoff Champions Ritorno - Palinsesto e Telecronisti : Con il Ritorno dei preliminari, torna su Sky Sport l’edizione 2019/20 della UEFA Champions League. In attesa di vedere all’opera le quattro italiane al via (Juventus, Napoli, Inter e Atalanta), tra martedì 27, e mercoledì 28 agosto andranno in scena sei incontri, che potranno essere seguiti in Diretta esclusiva su Sky Sport. E grazie a Diretta Gol, tutti i match live in contemporanea su Sky Sport Uno (anche sul ...

Tennis - la 139 edizione degli US Open in diretta su Eurosport (Sky e DAZN) : Il grande spettacolo degli slam si chiude sul cemento americano di New York con la 139ª edizione degli US Open. Da lunedì 26 agosto a domenica 8 settembre su Eurosport 1 (canale 210 di Sky), Eurosport 2 (canale 211 di Sky),Eurosport Player e DAZN i signori del Tennis si sfidano sui campi di Flushing Meadows: il numero 1 del ranking mondiale, vincitore uscente di Wimbledon e campione in carica degli US Open Novak Djokovic, gli ...

Milan - si riparte da Udine : il match in diretta su Sky Sport : Il giorno del debutto del Milan in campionato è arrivato: i rossoneri partono da una trasferta comunque impegnativa come quella di Udine, dove troveranno una squadra desiderosa di riscatto dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi. ma culminata comunque con la salvezza. La gara contro i friulani sarà l’occasione per vedere i rossoneri con […] L'articolo Milan, si riparte da Udine: il match in diretta su Sky Sport è stato ...

MotoGP Gran Bretagna 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : L'ennesima pole position targata Marc Marquez (Diretta Sky Sport e differita TV8) e il ritorno prepotente di Valentino Rossi. Dopo il super sabato di qualifiche vissuto a Silverstone, il Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP promette scintille con un Dottore da 'vecchi tempì grazie alle prestazioni ritrovate della sua Yamaha davvero a suo agio sul nuovissimo asfalto del tracciato inglese. Delude invece la Ducati ufficiale che con ...

Sky Sport – Paratici : “Difficile migliorare la nostra rosa - su Icardi…” : Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato a Sky Sport del possibile scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi con l’Inter : “Mi sembra di aver già risposto a questa domanda. Siamo contenti degli attaccanti che abbiamo. migliorare la nostra rosa é difficilissimo, crediamo di aver puntellato la rosa in questo mercato. Davanti ci sono Higuain, Mandzukic, Dybala, Bernardeschi, Douglas e non scordiamoci di Cristiano Ronaldo che ...

Al Franchi va in scena Fiorentina-Napoli : diretta su Sky Sport : Il calendario della prima giornata di Serie A propone una sfida tra due squadre a cui l’entusiasmo non manca di certo: Fiorentina-Napoli. Entrambe sono reduci da un calciomercato che ha regalato “colpi” importanti, Ribery e Boateng per i viola, Lozano per gli azzurri, giusto per citare alcuni nomi. Ai viola, che nella scorsa stagione sono […] L'articolo Al Franchi va in scena Fiorentina-Napoli: diretta su Sky Sport è ...

Sky Sport : L’Inter alza il prezzo per Icardi. Ora chiede 70 milioni : L’Inter alza il prezzo per Mauro Icardi. Lo riporta Sky Sport. I nerazzurri adesso chiedono 70 milioni di euro per cedere l’argentino. Il Napoli ne ha offerti 65 compresi i bonus. Domani dovrebbe scadere l’ultimatum di De Laurentiis all’attaccante. Intanto Maurito continua a far sapere che ha intenzione di provare a convincere il club e Conte a lasciarlo in squadra. Una storia che sembra non avere più fine, a una ...

Sky Sport Serie A 1a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Che il calcio abbia inizio. Sta per ripartire una nuova stagione ricca di eventi su Sky, con almeno un’Esclusiva live al giorno nelle settimane delle coppe europee. Le sfide più affascinanti e i top club più vincenti, in un concentrato di emozioni...