Sky | Llorente-Napoli | domani le visite mediche

Sky : Il Napoli ha chiuso per Llorente. Chiusa la prospettiva Icardi : È fatta per Llorente. Secondo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe finalmente deciso e chiuso la trattativa col calciatore con un contratto biennale. Previste nel week end le visite mediche Fatta ora per @llorentefer19 al @sscNapoli: contratto biennale, visite nel week end @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2019 Questo significa che il club di De Laurentiis non intende più ...