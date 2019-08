Sky e Fox | migliori serie tv e film di settembre 2019

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 30 agosto 2019) Paura della sindrome da rientro di? Niente paura, ci pensa Sky che, come le altre piattaforme, ha preparato una programmazione molto interessante, tratv,e documentari, in grado di constrastare - o, quantomeno, alleggerire - qualunque nostalgia di fine estate. Tra le novità principali, approda finalmente la scandalosateen Euphoria (dal 26su Sky Atlantic), mentre su Fox dal 16arriva la seconda stagione dell'ormai cult Romolo+Giuly. Prima di questi titoli, ci sono altre novità, come The Hot Zone (dal 4su National Geographic), thriller-drama che racconta in 6 episodi la storia della scoperta del virus Ebola e della lotta contro il tempo per evitare una terribile epidemia mondiale, con protagonisti Julianna Margulies (E.R. - Medici in prima linea; Good Wife) e Liam Cunningham (Ser Davos Seaworth in Game of Thrones) ...

