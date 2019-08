Fonte : repubblica

(Di venerdì 30 agosto 2019) La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello del 2017 che stabiliva come l'ex premier non dovesse altro in termini economici alla ex, che dovrà restituirel'assegno divorzile, stimato in circa 45 milioni

forza_italia : Silvio #Berlusconi guiderà la delegazione di Forza Italia all'incontro con il presidente del Consiglio incaricato G… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Silvio Berlusconi vince anche in Cassazione contro Veronica Lario: 'L'ex moglie restituisca l'assegno del divorzio' https:/… - giornalettismo : A Veronica #Lario non spetta l'assegno da capogiro per il divorzio da Silvio #Berlusconi: la Cassazione conferma la… -