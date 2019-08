Silvia Romano | procura di Roma | “Portata in Somalia dopo il sequestro” In Kenya tornano

Silvia Romano - ci sono novità sul rapimento della cooperante italiana : La ragazza sarebbe stata portata in Somalia dopo il sequestro in Kenya. E tornano in carcere i presunti rapitori. Ecco gli...

Rapimento Silvia Romano - continuano le ricerche : sotto torchio i tre sequestratori : Il giudice keniano Julie Oseko, della Corte di Malindi, che sta celebrando i processi sulla scomparsa della cooperante italiana Silvia Romano ha deciso di accorpare i procedimenti giudiziari che vedono alla sbarra i tre presunti componenti la banda che ha rapito la giovane italiana. Nel frattempo proseguono le ricerche.Continua a leggere

Silvia Romano - via al processo per il misterioso organizzatore della banda di rapitori : In Kenya si apre il processo per Ibrahim Adan Omar, uno dei presunti organizzatori del rapimento di Silvia Romano. L'uomo è accusato di aver reclutato i componenti del commando formato da almeno otto persone che hanno assaltato il villaggio per portare via Silvia Romano, la cooperante milanese di cui non si sa più nulla da nove mesi.Continua a leggere

Silvia Romano rapita per riscatto : l'Italia non ne sapeva nulla? L'ultimo mistero sul caso : La polizia di Malindi è stata chiara su quanto accaduto a Silvia Romano. Gli imputati, Abdulla Gabara Wario e Moses Luwali Chembe, avrebbero rapito la giovane volontaria italiana per ridurla in schiavitù e costringere l'ambasciata italiana a pagare un riscatto come condizione per il suo rilascio. Ac

Silvia Romano - torna libero uno dei presunti rapitori : cauzione record da 25mila euro : A Malindi è cominciato il processo sulla scomparsa di Silvia Romano, la cooperante italiana di 23 anni di cui si sono perse le tracce in un villaggio in Kenya lo scorso 20 novembre. Uno dei due principali indiziati per il suo rapimento è però tornato subito libero: ha pagato una cauzione di 25mila euro, cifra record per il paese africano.Continua a leggere

Al via il processo in Kenya contro due rapitori di Silvia Romano : Il processo doveva aprirsi a Nairobi invece, in maniera inaspettata, si è aperto, ieri, proprio nel villaggio dove Silvia Romano è stata rapita il 20 novembre 2018, Chakama a 80 chilometri da Malindi in Kenya. I magistrati keniani, infatti, hanno portato i due appartenenti alla banda dei rapitori, rei confessi e arrestati il 26 dicembre, nel villaggio dove hanno allestito il tribunale in un'aula della scuola elementare di Chakama, per ...

Le piccole novità sul rapimento di Silvia Romano : È stata ricostruita più precisamente la dinamica del momento in cui venne presa dai suoi rapitori e si sa che a dicembre fu ceduta a un'altra banda

A che punto sono le indagini per ritrovare Silvia Romano : Ci sono elementi concreti per ritenere che la volontaria italiana Silvia Romano, rapita in Kenya il 20 novembre 2018, fosse viva almeno fino al giorno di Natale. Poi è stata ceduta a un'altra banda. Questa certezza è emersa dal vertice che si è svolto a Roma tra le autorità giudiziarie e investigative di Italia e Kenya sulle informazioni fornite da due cittadini keniani, criminali comuni, arrestati il 26 dicembre del ...

