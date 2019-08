Silvi | bambino annega nella piscina dell' hotel | forse fatale una congestione

Fonte : ilmessaggero

(Di venerdì 30 agosto 2019) Bimbo di 5 anniin. Tragedia questo pomeriggio, alle 17, aMarina, in unin provincia di Teramo. Il, che era in vacanza in Abruzzo con la famiglia che vive a...

kekkobrakko : Silvi, dramma in un albergo: bambino fa il bagno e muore - TgrAbruzzo : Un bambino di 5 anni di Bergamo in vacanza a Silvi con i genitori e il fratello è morto. E' annegato nella piscina… - infoitinterno : Tragedia in un hotel di Silvi: bambino di 5 anni annega mentre fa il bagno in piscina - Cronaca -