Shock nel mondo della ginnastica | arrestato il fratello di Simone Biles per triplice

Temptation Island : Francesco Chiofalo ha tradito Antonella Fiordalisi - la rivelazione Shock sui social e le foto : L'ex tentatrice in lacime rivela: "Ho scoperto delle cose oscene, non me lo sarei mai aspettato da lui".

Shock nel calcio italiano - calciatore crolla in terra : trasportato d’urgenza in ospedale [NOME e DETTAGLI] : Brividi nelle ultime ore nel calcio italiano. Secondo quanto riportato da alcuni siti locali durante l’allenamento odierno della Casertana, il calciatore Malik Lamè ha perso i sensi svenendo in campo, tanta paura tra i compagni di squadra che si sono spaventati dopo aver visto il difensore crollare in terra. Il calciatore è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed attualmente è ricoverato a Maddaloni dove si sta sottoponendo ...

Giovane ucciso nel novarese - Shock per la confessione dell’omicida su FB : “Ho ucciso il mio migliore amico per amore” : Ha confessato l’omicidio su Facebook, prima dell’arrivo dei carabinieri che hanno fatto scattare le manette attorno ai suoi polsi. Alberto Pastore, 23 anni, è il Giovane che la notte scorsa, a Borgo Ticino (Novara), ha ucciso a coltellate un coetaneo, Yoan Leonardi. “Voglio scusarmi con tutti, ho fatto una cazzata per amore – ha scritto Alberto sul social network 10 ore fa -, ho scoperto troppe cose dal mio migliore ...

Le notizie del giorno – Shock maltempo - due tragedie sfiorate nel mondo del calcio : Le notizie del giorno – La procura di Ferrara ha dissequestrato lo stadio Paolo Mazza, sede delle partite della Spal, disponendone la restituzione al Comune, proprietario dell’impianto. I sigilli della Guardia di finanza erano scattati il mese scorso per presunte irregolarità nelle procedure di collaudo dei lavori di ampliamento fatti nel 2018, dopo la promozione della squadra cittadina in serie A. Il consulente della procura ha ...

Sangue nel cuore della 'Roma bene'. Prati è sotto Shock : Nove mesi dopo il decesso della giovane Desirée Mariottini, avvenuto a San Lorenzo, è ancora una vicenda, seppur con una dinamica profondamente diversa, legata allo spaccio e al consumo di stupefacenti a scuotere le notti della Capitale. Il brutale omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con 8 coltellate da due giovani statunitensi, ha lasciato sgomenti residenti, commercianti e turisti nel centralissimo ...

India - meteorite precipita nelle campagne di Mahadeva : contadini sotto Shock. Le FOTO della roccia spaziale [GALLERY] : Un gruppo di contadini Indiani dello Stato del Bihar (est) e’ sotto shock dopo aver visto cadere dal cielo una palla di fuoco, che ha scavato un buco di un metro e mezzo nella risaia dove lavoravano. Stupore e paura sono le reazioni dei testimoni dell’insolita scena, accaduta nel villaggio di Mahadeva, nel distretto di Madhubani. I residenti hanno riferito ai media Indiani di “un oggetto delle dimensioni di un pallone da calcio ...

Shock al centro commerciale : donna rimane incastrata nelle scale mobili e perde una gamba : L'incidente in un centro commerciale cinese. La donna, una ultrasessantenne, ha riferito di essersi accorta solo all'ultimo momento che gli scalini stavano cedendo. Per alcun testimoni invece la donna avrebbe ignorato o non avrebbe visto un cartello che indicava la riparazione e il collaudo in corso delle scale.Continua a leggere

NASA Shock : Enorme branco marziano avvistato nelle immagini della sonda spaziale di Marte : Sul suolo marziano di Marte potrebbe realmente prosperare la vita come sulla Terra? Queste immagini della NASA scatenano infinite teorie sul complotto marziano. Queste immagini, scattate dall’alto dalle sonde spaziali, sembrano rilevare un florido ecosistema che sosterrebbe la vista sul pianeta rosso. Un video caricato su Youtube mosta delle immagini dove si puo vedere un […] L'articolo NASA SHOCK: Enorme branco marziano avvistato ...

NASA Shock : Enorme branco marziano avvistato nelle immagini della sonda spaziale di Marte : Sul suolo marziano di Marte potrebbe realmente prosperare la vita come sulla Terra? Queste immagini della NASA scatenano infinite teorie sul complotto marziano. Queste immagini, scattate dall’alto dalle sonde spaziali, sembrano rilevare un florido ecosistema che sosterrebbe la vista sul pianeta rosso. Un video caricato su Youtube mosta delle immagini dove si puo vedere un […]L'articolo NASA SHOCK: Enorme branco marziano avvistato ...

Shock nel mondo del calcio - ex calciatore ucciso a colpi di pistola [NOME e DETTAGLI] : Shock nelle ultime ore nel mondo del calcio, è morto Marc Batchelor, ex talento della nazionale sudafricana, attaccante dei Kaizer Chiefs, è stato raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava nella sua auto vicino casa, a Olivedale, poco fuori Johannesburg. E’ stata aperta un’indagine per omicidio, a sparare è stato un uomo a bordo di una moto con un complice, sette colpi hanno forato il finestrino della sua Bmw. Il ...

Violento maltempo nelle Marche : litorale di Ancona devastato - distrutti lidi balneari [VIDEO Shock] : Una intensa cella temporalesca si è abbattuta sulle Marche nel tardo pomeriggio di ieri, causando ingenti danni come vi abbiamo mostrato in altri articoli. Il temporale ha prodotto un Violento...

Alluvioni nel nord della Spagna : uomo trascinato via dalla furia dell’acqua - FOTO e VIDEO Shock : Piogge torrenziali hanno causato Alluvioni e gravi danni in diverse città del nord della Spagna, come Tafalla, Olite e Pueyol. Il corpo senza vita di un uomo trascinato via nella sua auto dalla furia dall’acqua è stato ritrovato in una località della Navarra. Le Alluvioni, accompagnate da forti grandinate, hanno costretto a chiudere diverse strade e si sono registrate diverse interruzioni di corrente in varie parti della Spagna. Alluvioni ...

Le notizie del giorno – Terremoto nel mondo del calcio - nuovo Shock sulla morte di Astori : Le notizie del giorno – Terremoto nel calcio egiziano. All’indomani della clamorosa eliminazione in Coppa d’Africa, di cui l’Egitto era paese ospitante, sono arrivate le dimissioni del presidente della Federazione (Efa) Hani Abou Rida. Non solo: quest’ultimo ha anche licenziato l’intero staff tecnico della Nazionale, Ct Javier Aguirre compreso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Nessun futuro in Cina, José Mourinho resta in Europa. Secondo ...

Tubercolosi e frustate! Le foto Shock dei migranti nelle carceri in Libia : Sono immagini fortissime, spietate, crudeli, quelle che arrivano direttamente dalla Libia. Sono state scattate all’interno di un centro di detenzione per migranti, a Tripoli, e mettono letteralmente paura. Si riaccendono così i riflettori sulla vergognosa e drammatica situazione del paese nordafricano, che in molti vorrebbero come porto sicuro. Le immagini, però, parlano in modo inequivocabile. Le ultime notizie ufficiali parlano solamente di un ...