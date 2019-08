Shade | fan finge cancro per videosaluto La smaschera e rivela | Ho perso mio padre

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 30 agosto 2019), fandi essere malata diper un. La: "Homiocosí". Il rapper racconta lo spiacevole avvenimento.

ffdrca : RT @heavharry: ho amato questa serata : siamo andati a vedere il concerto (dall'alto) di federica carta e shade e, anche se non sono fan, d… - itsmatii1 : RT @heavharry: ho amato questa serata : siamo andati a vedere il concerto (dall'alto) di federica carta e shade e, anche se non sono fan, d… - idilizone : @Shade_Thirlwall es fan ajdjajsjajsja pinta no decirle -