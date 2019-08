Sky e Fox - migliori Serie tv e film di settembre 2019 : Paura della sindrome da rientro di settembre? Niente paura, ci pensa Sky che, come le altre piattaforme, ha preparato una programmazione molto interessante, tra serie tv, film e documentari, in grado di constrastare - o, quantomeno, alleggerire - qualunque nostalgia di fine estate. Tra le novità principali, approda finalmente la scandalosa serie teen Euphoria (dal 26 settembre su Sky Atlantic), mentre su Fox dal 16 settembre arriva la ...

Triathlon - World Series Grand Final 2019 : splendida doppietta Mallozzi-Arpinelli nel Mondiale junior femminile : Si apre con il botto l’ITU World Triathlon Grand Final Lausanne 2019. Nel Mondiale junior femminile, infatti, è arrivata una scintillante doppietta italiana! Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre) ha vinto la medaglia d’oro davanti a Costanza Arpinelli (Minerva Roma) al termine di una gara esaltante disputata su distanza sprint. Beatrice Mallozzi ha chiuso con il tempo complessivo di 1:00.41 (10:13 nel nuoto, 31:53 nella bici e 17:32 ...

Serie A 2019/2020 - seconda giornata : su Sky il big match Juventus-Napoli e il derby Lazio-Roma : seconda giornata Serie A A distanza di quattro giorni dal posticipo della prima giornata tra Inter e Lecce di lunedì sera, la Serie A 2019/2020 torna in campo con la seconda giornata. Si inizia questa sera, si chiude domenica. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di video streaming online DAZN. Serie A 2019/2020: dove seguire le partite della seconda giornata La seconda giornata di Serie A si apre venerdì sera con il derby ...

Serie A 2019-2020 - le probabili formazioni della seconda giornata. Tutti i possibili 11 titolari : tra certezze e ballottaggi : Comincia questa sera con l’anticipo serale del venerdì tra Bologna e Spal la seconda giornata del Campionato di Serie A 2019-2020, che proseguirà poi sabato con Milan-Brescia delle 18 e la super-sfida Juventus-Napoli delle 20.45. Domenica alle 18 andrà in scena il derby capitolino tra Lazio e Roma, mentre in serata si disputeranno le ultime sei sfide del programma. probabili formazioni della seconda GIORNATA Venerdì 30 agosto, ore ...

Sony al Tokyo Game Show 2019 senza conferenza ma con una Serie di interessanti presentazioni : Il Tokyo Game Show 2019 partirà ufficialmente il 12 settembre e c'è ovviamente molta attesa in vista degli annunci e degli eventi organizzati dalle grandi compagnie nipponiche e non solo. Tra i protagonisti ci saranno ovviamente Sony e PlayStation e oggi possiamo fare il punto sulla presenza del colosso videoludico. Abbiamo già una certezza: non ci sarà una vera e propria conferenza ma i fan non devono assolutamente disperare.Grazie all'apertura ...

Calendario Serie TV 2019 USA/UK : Outlander 5 a febbraio - Castle Rock 2 a ottobre su Hulu : Calendario Serie Tv 2019 Le date di partenza delle Serie Tv negli USA e non solo Calendario Serie Tv 2019. – Tv USA e non solo. Una guida fondamentale per chi vuole sempre sapere quando parte la sua Serie tv preferita nel suo paese d’origine. L’ottava stagione di Homeland è stata spostata in autunno. Ecco quindi le date del 2019 delle Serie tv dagli USA, comprese le partenze su Netflix o Amazon che rappresentano ...

Sky Sport Business 2019/2020 - con tutta la Serie A TIM nei locali pubblici : L’offerta Sky Business dedicata a bar, pub, ristoranti e pizzerie gioca un ruolo sempre più importante nel successo degli esercizi commerciali italiani. Infatti, secondo un’indagine realizzata per Sky Business da Kantar – leader mondiale nelle ricerche di mercato ad hoc - oltre il 40% degli italiani segue una partita di calcio in TV in un locale. Di questi, 8 su 10 dichiarano di essere frequentatori...

Amazon Prime Video - le migliori Serie tv e film di settembre 2019 : settembre, streaming ti (ri)conosco: vale per tutte le piattaforme, a cominciare da Amazon Prime Video, che nell’ultimo mese estivo, che coincide con il ritorno ai ritmi di lavoro abituali, non lesina un programma ricco di proposte per l’intrattenimento. Tra le novità principali, c’è Undone, innovativa serie animata ideata dai famosi creatori Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg (BoJack Horseman) e realizzata facendo uso della tecnica di animazione ...

Triathlon - World Series Grand Final 2019 : a Losanna si chiude la stagione - gli italiani vogliono emergere : Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, a Losanna si disputeranno le gare della Grand Final della World Triathlon Series 2019 che assegneranno la corona iridata di Triathlon, quindi i Mondiali di Triathlon Junior e Under 23, ed i Mondiali di ParaTriathlon oltre a due prove riservate agli Age Group. Più di 4000 triatleti professionisti e dilettanti da tutto il mondo prenderanno parte a questi campionati del mondo, che animeranno le rive del ...

Calendario Serie Tv in Italia 2019 : Strike dal 2 dicembre su Premium Crime : Calendario Serie Tv in Italia 2019 Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISION Il Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION. Da Gennaio 2019 a dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s ...

Pallanuoto - diramati i calendari dei campionati di Serie A1 2019-2020 : Sono stati diramati i calendari della stagione regolare della Serie A1 di Pallanuoto, sia al maschile che al femminile, nella quale ci saranno i play-off e non più la Final Six che tanto aveva fatto discutere e deluso le società italiane. Serie A1 MASCHILE Al termine della stagione regolare lo scudetto verrà assegnato nella finale tra prima e seconda classificata al termine della regular season, mentre l’ultimo posto in Champions League ...

Serie A calcio 2019-2020 in tv - come vedere la seconda giornata su SKY e DAZN. La guida completa e il palinsesto : Nel weekend del 30 agosto – 1° settembre si disputerà la seconda giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, ci aspetta un fine settimana molto intenso con tante partite di cartello e spettacolo annunciato. Si incomincerà già venerdì con Bologna-SPAL, derby emiliano già importante in ottica salvezza. Il momento clou arriverà però sabato alle ore 20.45 quando Juventus e Napoli si sfideranno all’Allianz Arena di Torino, scontro diretto ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Inter-Lecce 4-0. Buona la prima per Conte - a segno i nuovi arrivati Sensi e Lukaku : L’esordio che il popolo nerazzurro e il neo-tecnico Antonio Conte sognavano. L’Inter spazza via il Lecce con il punteggio di 4-0 e manda un segnale a tutto il campionato. Per la corsa di testa non sarà solamente un duello tra Juventus e Napoli (che sabato si sfideranno a Torino) ma ci saranno anche i milanesi che sono già ad immagine e somiglianza dell’ex allenatore della Nazionale: compatti, solidi, grintosi e vogliosi di dare ...