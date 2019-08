Selena Gomez ha pubblicato nuovi aggiornamenti dallo studio di registrazione

Selena Gomez ti presenta il suo nuovo cucciolo - con una dolcissima foto : Tenerissimo The post Selena Gomez ti presenta il suo nuovo cucciolo, con una dolcissima foto appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez si è divertita tantissimo al concerto di Kacey Musgraves e questi video lo dimostrano : Sempre bello vederla felice <3

Selena Gomez : cosa è successo dopo che ha scritto il titolo di questa canzone su Instagram ti lascerà senza parole : Incredibile

Selena Gomez come Rihanna e Lady Gaga : lancia la sua linea beauty? : Dopo il lancio di Fenty Beauty by Rihanna e della linea make-up di Lady Gaga messa in vendita su Amazon, una nota popstar sarebbe pronta per approdare nel mondo del trucco con una propria collezione. come già anticipato nel titolo, parliamo di Selena Gomez, l'ex-stella di Disney Channel che ha trascorso le sue vacanze estive in Italia.Secondo quanto rivelato da Women's Wear Daily, la cantante e attrice statunitense avrebbe depositato i ...

Un brano con Selena Gomez e Katy Perry nel nuovo album di Taylor Swift? La presunta tracklist di Lover : Dopo le sessioni d'ascolto in anteprima riservate ai fan, è trapelata in rete una presunta tracklist di Lover, il nuovo album di Taylor Swift in uscita il 23 agosto. La popstar del Tennessee ha chiamato a raccolta un gruppo di fan per far ascoltare loro in anteprima i brani del disco: la #LoverSecretSession - così è stata ribattezzata sui social - si è tenuta nella sua casa di Londra durante il fine settimana e nonostante le richieste di ...

Selena Gomez ha rotto con Francia Raisa - l'amica che le donò un rene : Nel 2017 l'attrice Francia Raisa salvò la vita ...

Taylor Swift : nell'album "Lover" ci sarà una canzone con Selena Gomez e Katy Perry? : Sarebbe un sogno!

Selena Gomez è ossessionata da questo programma tv e non lo avresti mai detto : Il suo show preferito al momento

Selena Gomez ha ringraziato i fan per gli auguri di compleanno con una bellissima foto di Roma : Orgoglio italiano

Selena Gomez sarebbe pronta per ritrovare l'amore - ma non è la sua priorità assoluta : L'amore arriva quando meno te lo aspetti

Selena Gomez è in Italia : ha festeggiato il suo compleanno a Roma : Bentornata <3