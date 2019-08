Sega si sta perparando per il lancio del Mega Drive Mini ad ottobre

Skam Italia cancellata - il rammarico del regista Ludovico BesSegato e l’ira dei fan contro TIMVision : Ci avevano sperato tutti, almeno fino alla notizia di Skam Italia cancellata. Lo annuncia con rammarico il regista e sceneggiatore Ludovico Bessegato attraverso una storia su Instagram, in cui comunica la decisione presa da TIMVision: Fra poco esce una mia intervista in cui spiego cosa è successo e qual è il futuro di Skam Italia. Non saranno belle notizie. Ma voglio che sappiate che sia io che Cross Productions che gli attori abbiamo ...

I giochi di Sega Mega Drive Mini in un nuovo nostalgico trailer : Manca poco più di un mese al lancio del Sega Genesis Mini in Nord America, quindi Sega ha deciso di pubblicizzare la sua nuova console retrò con un nuovo trailer. Questo video fa leva sulla nostalgia che molti fan hanno per la storica macchina, in quanto mette in mostra il classico logo Sega, la console accuratamente ricreata e molti dei giochi che saranno disponibili.Dopo alcune immagini di Sega Genesis Mini, il video si focalizza sui 42 giochi ...

Piacenza - sesso e droga ai ragazzi della parrocchia : arrestato don Stefano Segalini : Don Stefano Segalini, ex parroco della chiesa di San Giuseppe Operaio di Piacenza, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Secondo l'accusa, avrebbe consumato rapporti sessuali con adulti e minori della sua parrocchia dopo aver fatto assumere loro sostanze psicotrope per ridurne la coscienza. Le indagini sono ancora in corso e il sacerdote sarà ascoltato nelle prossime ore dal gip. Alla base di questa decisione, pare, ci siano alcuni ...

L'uscita di Sega Mega Drive Mini è stata posticipata di due settimane : Attraverso un comunicato stampa SEGA annuncia che L'uscita di SEGA Mega Drive Mini è stata posticipata in Europa di due settimane. La Mini retro console arriverà sui nostri scaffali a partire dal 4 ottobre e non più il 19 settembre.La causa del rinvio sembra essere attribuita a "inevitabili sfide logistiche". Nel comunicato stampa si legge: "Ci impegniamo a rendere felici tutti i consumatori di tutti i territori e questo piccolo ritardo nel ...

Il marchio "Nights Dream Wheel" è stato registrato da Sega in Giappone : SEGA ha registrato il marchio Nights Dream Wheel in Giappone. Il marchio potrebbe essere correlato alla serie di SEGA Nights, ma a quanto pare non c'è ancora nulla in via di sviluppo.Il primo capitolo della serie fu pubblicato nel 1996 per SEGA Saturn, seguito da una versione per PlayStation 2 uscita nel 2008 ed approdata successivamente su Xbox 360, PlayStation 3 e PC nell'ottobre del 2012. Infine un sequel intitolato Nights: Journey of Dreams ...