Scuola | torna il quaderno sospeso | un modo semplice per aiutare le famiglie

Si torna a Scuola : stangata in vista per le famiglie italiane : E’ iniziato il conto alla rovescia. Tra meno di un mese si torna a scuola. Per le famiglie italiane è

Iva Zanicchi torna a Scuola/ Incontro con ex maestra - fan 11enne : 'sei il mio idolo' : Iva Zanicchi torna a scuola, ma solo per modo di dire: su Instagram, l'ncontro con la maestra delle elementari e un piccolo fan risponde 'sei la mia idola'.

Scuola/ I suggerimenti di Eliot per tornare alla realtà : Di fronte alla desolazione, i capipopolo hanno vita breve e la loro fatica è vana. Come aveva capito Eliot, ognuno deve fare bene il suo pezzetto di muro

Élite 2 su Netflix dal 6 settembre - cast e personaggi : si torna a Scuola tra delitti e segreti : Dopo il successo della prima stagione, da venerdì 6 settembre arrivano i nuovi episodi di Élite 2 su Netflix. Gli alunni del prestigioso liceo de Las Encinas inizieranno un nuovo anno scolastico tra i banchi di scuola, cercando di tornare alla normalità dopo la morte di Marina Nunier (Maria Pedraza), che porta dietro di sé una scia di segreti dal peso quasi insostenibile. La prima stagione si era conclusa proprio con la rivelazione ...

A Scuola - da settembre - torna l’educazione civica : L’educazione civica torna ad essere materia scolastica obbligatoria. La legge che lo decide è stata approvata. Lo racconta Libero. Alle medie e alle superiori l’educazione civica sarà argomento d’esame. Alle elementari si tratterà invece di una semplice infarinatura. I primi due articoli stabiliscono i principi generali: “l’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione ...

L'educazione civica torna a Scuola : 1.43 L'educazione civica torna ad essere materia obbligatoria con voto in pagella. Lo ha deciso il Senato che ha approvato definitivamente il disegno di legge della Lega il cui primo firmatario è Massimiliano Capitanio. "Con orgoglio possiamo dire che regole, diritti e doveri tornano con più forza sui banchi di scuola ad accompagnare la crescita dei nostri ragazzi", spiegano i deputati della Lega Massimiliano Capitanio e Angela Colmellere, ...

Scuola - torna l'educazione civica : ecco cosa si studierà : Scuola, torna l'educazione civica: ecco cosa si studierà La materia, scomparsa dai programmi nel 1990, farà parte della didattica di elementari, medie e superiori per almeno 33 ore all’anno. Si studieranno anche temi ambientali, educazione stradale e contrasto al bullismo Parole chiave: ...

Amazon e il Ritorno a Scuola : sconti e tanti accessori per tornare allo studio con una marcia in più : Torna il negozio dedicato al Ritorno a Scuola, in cui studenti e famiglie possono acquistare tutti i prodotti necessari per...

Scuola - l'ora di educazione civica torna obbligatoria : Pina Francone Con 193 sì, nessun no e 38 astenuti il Senato ha approvato in via definitiva la legge che introduce dal prossimo settembre l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole italiane l'ora di educazione civica (ri)torna a essere obbligatoria. È infatti arrivato il sì definitivo del Senato alla reintroduzione dell’insegnamento nelle scuole, a partire dal primo settembre: l'ula di Palazzo Madama ha approvato - con 193 sì, ...

L'educazione civica torna a Scuola : legge approvata dal Senato : L'educazione civica torna a scuola: legge approvata dal Senato Il provvedimento è passato con 193 sì e 38 astenuti. Sono previste almeno 33 ore annue e voto in pagella. Tra i temi, Costituzione, sostenibilità ambientale, educazione alimentare e cyberbullismo. Il ministro Bussetti: “Una giornata storica” Parole ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : Attilio Fontana torna ad ‘infiammarsi’ : La questione legata alla regionalizzazione è tutt’altro che archiviata, nonostante il Movimento 5 Stelle cerchi di buttare acqua sul fuoco delle polemiche. Le ultime dichiarazioni del Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, riaccendono il caso dell’autonomia differenziata. regionalizzazione, Fontana vuole ‘Insegnanti assunti in Lombardia e che rimangano lì ad insegnare’ ‘Io voglio insegnanti assunti in ...

Scuola - titoli falsi per tornare a casa : scatta l’inchiesta contro i docenti ‘furbetti’ : Nuova indagine sui cosiddetti ‘furbetti della Scuola’ quella avviata a Salerno. I fatti riguardano le operazioni di mobilità che hanno coinvolto migliaia e migliaia di docenti in tutta Italia: alcuni insegnanti salernitani avrebbero dichiarato titoli di precedenza falsi pur di assicurarsi il trasferimento a casa. Indagine a Salerno su alcuni ‘furbetti della Scuola’ L’Ufficio scolastico, come riporta il quotidiano ...

Scuola - addio chiamata diretta ma qualcosa non torna : ecco cosa cambia dopo l’OK del Senato : Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge che abolisce l’istituto della chiamata per competenze dei docenti, meglio conosciuta come ‘chiamata diretta’. In Aula, come riferito dall’agenzia di informazione Ansa, il provvedimento ha ottenuto 146 sì, 66 no e 9 astenuti. Il testo ora passerà all’esame della Camera. Il provvedimento provvede ad abolire la normativa riguardante la chiamata diretta dei docenti, ...

Si diplomano insieme! A 51 anni lascia il lavoro e torna a Scuola per il figlio autistico : La scelta coraggiosa di Maria, 51enne. La donna ha superato l'esame di maturità insieme al suo Alessio all’istituto tecnico agrario all’istituto Paolino d’Aquileia di Cividale. "Ci è stato detto che la scuola non era per lui, ma più mi dicevano così più io mi incaponivo. Dopo un po’ di fatica e molti incontri , il preside ha accettato di riprendere Alessio a patto che a seguirlo ci fossi anche io", ha raccontato la donna.\\Maria Gariup fino ...