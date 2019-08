Scomparsa Ylenia Carrisi | si è saputo solo oggi La foto pubblicata dalla sorella Cristel

Romina Power - il post doloroso per la figlia Scomparsa : «Con Ylenia le estati erano piene di gioia» : Romina Power ricordato Ylenia, la figlia scomparsa 26 anni fa a New Orleans in Louisiana. La foto, pubblicata su Instagram, la ritrae sorridente con Muffy, una cara amica della cantante: «La mia bellissima Ylenia con Muffy qualche tempo fa quando le estati erano lunghe e piene di gioia». Ylenia, figlia di Albano e Romina, scomparve nel 1993: dopo un’ultima telefonata ai genitori, di lei non si seppe più nulla. Le ricerche andarono avanti ...

Romina Power pubblica una foto inedita di Ylenia - la figlia Scomparsa : “La mia bellissima Ylenia con Muffy qualche tempo fa quando le estati erano lunghe e piene di gioia”. Con una foto, pubblicata su Instagram, Romina Power ricorda la figlia scomparsa 26 anni fa a New Orleans in Louisiana. Lo scatto la ritrae, sorridente, con Muffy, una cara amica della cantante. La cantante non ha mai smesso di credere che la figlia sia ancora viva. Visualizza questo post su InstagramMy beautiful Ylenia ...

Romina Power e lo struggente ricordo di Ylenia - la figlia Scomparsa : Una madre non può accettare l’idea che un figlio scompaia nel nulla, e così anche a distanza di tanti anni Romina Power continua a dedicare pensieri e parole a Ylenia Carrisi, la figlia di cui si sono perse le tracce alla fine del 1993. Nel bel mezzo del mese di agosto Romina posta su Instagram una foto che ritrae Ylenia in costume da bagno in tutta la sua giovane bellezza, come sottolinea anche la mamma, ricordando quei periodi ...

Romina Power - il toccante ricordo della figlia Ylenia Scomparsa : “Le estati erano lunghe e piene di gioia” : Il dolore per la misteriosa scomparsa della figlia Ylenia è ancora forte e vivo a distanza di 26 anni nel cuore di Romina Power e Al Bano Carrisi. L’amatissima coppia prima si è separata, a causa anche del grande lutto difficile da affrontare, e poi si è riunita nel nome di una grande amicizia. Romina Power non perde mai occasione per ricordare la figlia e lo ha fatto anche ieri con un post su Instagram, attraverso una foto di qualche anno fa, ...

Romina Power ricorda la figlia Ylenia Scomparsa nel 1993 - : Serena Granato L'ex moglie di Al Bano Carrisi ha pubblicato una foto inedita della figlia Ylenia Carrisi, scomparsa a New Orleans nel 1993 Romina Power e Al Bano Carrisi custodiscono gelosamente nel cuore il ricordo sempre vivo della loro figlia, tanto che poche ore fa l'ex moglie del cantante ha voluto condividere con gli utenti, su Instagram, una foto inedita di Ylenia. "My beautiful Ylenia with Muffy far away and long ago, when ...

Al Bano Carrisi/ La Scomparsa di Ylenia : 'In quel periodo la mia fede ha vacillato' : Al Bano Carrisi in replica al Maurizio Costanzo Show: il dramma della scomparsa di Ylenia e la confessione:'Non sono più innamorato di Romina Power e di Loredana Lecciso'