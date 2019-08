Sbarco di migranti a Gallipoli | fermato un veliero | a bordo i due presunti scafisti

Migranti - vietato lo Sbarco in Italia alla "Mare Jonio" : Prima notte a bordo per i 100 Migranti salvati nel Mediterraneo dalla Mare Jonio. Salvini ha firmato il decreto per vietare all'imbarcazione l'ingresso nei porti Italiani. E scoppia la polemica: a bordo ci sono diversi bambini, anche molto piccoli e donne incinte. Anche la ministra della Difesa Trenta e quello dei Trasporti Toninelli firmano il no allo sbarco, ricevuto dal Viminale, ma avvertono: bisogna assistere da subito le persone più ...

Migranti - Mare Jonio : Sbarco autorizzato solo per donne - bambini e malati : La nave resta bloccata al largo sotto il temporale: "A bordo situazione critica". Nella notte l'imbarcazione della Ong Mediterranea è arrivata al limite delle acque territoriali dove le è stato notificato il divieto di ingresso firmato anche da Trenta e Toninelli

Migranti : Viminale - 'sì a Sbarco donne - bimbi e malati da Mare Jonio ma resta divieto' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le leggi e che preordinatamente si provoca lo stato di necessità a bordo per sbarcare in Italia".

Migranti - da Viminale ok a Sbarco di donne - bambini e malati dalla Mare Jonio : “Ma la nave resta fuori dalle nostre acque” : donne, bambini e malati possono sbarcare. Per gli altri resta il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Il Viminale dà l’ok allo sbarco dalla nave Mare Jonio, della ong Mediterranea Saving Human, che nei giorni scorsi ha prestato soccorso ai 99 Migranti salvati dalla Eleonore della ong francese Lifetime. “Come sempre fatto in passato, potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso ...

Naufragio davanti alla Libia - fra le vittime bambini. Salvini vieta lo Sbarco a 101 migranti : Al largo di al-Khums salvate 60 persone. Timori per un nuovo Naufragio con centinaia di persone coinvolte

Matteo Salvini ministro uscente non molla : "No allo Sbarco della Eleonore". Migranti - il Viminale sfida Conte : ministro degli Interni uscente, ma ancora operativo. Dal Viminale Matteo Salvini ha fatto sapere di aver firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave Eleonore, battente bandiera tedesca. Il provvedimento è già stato trasmesso ai ministri della Difesa e delle Infr

Migranti : nuovo Sbarco autonomo a Lampedusa - arrivati 14 tunisini : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - nuovo sbarco autonomo a Lampedusa dove sono arrivati 14 uomini, con ogni probabilità tunisini. I Migranti sono stati soccorsi e scortati dagli uomini della Guardia di finanza e della Guardia costiera. Adesso si trovano al molo Favaloro.

Malta autorizza lo Sbarco della Ocean Viking. I 356 migranti saranno ricollocati in Ue : Il governo di Malta ha annunciato di aver autorizzato lo sbarco dei 356 migranti a bordo da due settimane della nave da soccorso Ocean Viking, gestita dalle ong Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee.Come conferma Malta Independent, ne ha dato notizia il primo ministro Joseph Muscat in due tweet: “A seguito di discussioni con la Commissione Europea e vari Stati membri, tra cui Francia e Germania, Malta acconsente ad essere parte della ...

Ocean Viking - Malta dice sì allo Sbarco. Il premier Muscat : “I 356 migranti a bordo saranno redistribuiti fra 6 Paesi Ue” : Sarà Malta a portare a terra i 356 naufraghi che da ormai due settimane si trovano a bordo della nave Ocean Viking. Lo annuncia il premier maltese Joseph Muscat su Twitter: “Malta trasferirà queste persone su navi militari in acque internazionali e le porterà a terra. Tutti i migranti saranno distribuiti in altri Paesi europei: Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Romania. Nessuno resterà a Malta”. L’accordo, ...

Sbarco 'fantasma' ad Agrigento. Ma stavolta i migranti vengono identificati : Mauro Indelicato Nuovo Sbarco in pieno giorno nell'agrigentino, questa volta un mezzo della Finanza riesce ad intercettare i migranti ed a scortarli a Porto Empedocle: indagini in corso per individuare eventuali scafisti Un nuovo potenziale Sbarco fantasma lungo le coste dell’agrigentino, questa volta però il barcone con i migranti a bordo è stato intercettato da una motovedetta della Guardia di Finanza e scortato fin dentro il porto ...

Migranti : decreto sequestro Open Arms - 'su nave condizioni critiche - Sbarco urgente' (2) : (AdnKronos) - Per il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, la nave ferma per giorni a ottocento metri dalla costa di Lampedusa avrebbe creato ulteriore sofferenza ai naufraghi a bordo. Una situazione che "protrae gli effetti del reato e anzi può cagionare un aggravamento". Perché "il permanent

Migranti : decreto sequestro Open Arms - 'su nave condizioni critiche - Sbarco urgente' : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - I circa 100 naufraghi rimasti a bordo della nave Open Arms erano in "condizioni critiche". Ecco perché è stato "necessario" il decreto di sequestro. Un provvedimento disposto per "ragioni di urgenza". E' quanto scrive il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio nel d

