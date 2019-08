San Giovanni Battista | domani e domenica festa grande a Monterosso Almo

Entra nel vivo a Monterosso Almo la festa di San Giovanni : Sono Entrati nel vivo a Monterosso Almo i festeggiamenti di San Giovanni Battista. Domenica c'è stata la sagra del pane. Spettacolo di Andrea Barone

Quattro telecamere installate in piazza San Giovanni a Ragusa : Quattro telecamere installate in piazza San Giovanni a Ragusa. L'Amministrazione comunale ha deciso di ampliare la rete di videosorveglianza

Monterosso Almo - da oggi si celebra San Giovanni Battista : A Monterosso Almo da oggi cominciano le celebrazioni per San Giovanni Battista. Festa eterna domenica 1 settembre

Napoli - ancora violenza in ospedale : dottoressa picchiata al San Giovanni Bosco - l'ira del manager : Minacce di morte, pugni e calci fino a fratturare il naso a una dottoressa che stava prestando assistenza al San Giovanni Bosco. L'ennesimo caso di violenza tra le mura ospedaliere è...

Napoli - nuovo caso di formiche all'ospedale San Giovanni Bosco : Questa volta gli insetti sono comparsi nell'area dedicata ai codici verdi del pronto soccorso. Dopo gli episodi dei mesi scorsi, al vaglio l'ipotesi di dolo. Sempre al San Giovanni Bosco, una dottoressaè stata aggredita al pronto soccorso la scorsa notte: per lei 30giorni di prognosi per un trauma facciale

San Giovanni Battista a Monterosso Almo : il 25 agosto la Sagra del Pane : San Giovanni Battista, da giovedì festa a Monterosso Almo sino al 31 agosto le funzioni del novenario domenica 25 Sagra del Pane

Uomini e Donne : Giovanni ConverSano Racconta il Suo Dramma! : Vi ricordate il bellissimo ex tronista di Uomini e Donne, Giovanni Conversano? Ebbene il pugliese in un’intervista ha rivelato di alcuni eventi drammatici che lo hanno colpito! Ecco cosa ha Raccontato! Giovanni Conversano è nato sotto ai riflettori del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Dopo il successo, la depressione! Giovanni Conversano fece capolino sul piccolo schermo in occasione del reality show calcistico ...

San Giovanni Maria Viennay/ Si celebra oggi 4 agosto il patrono di Ars : San Giovanni Maria Viennay, si celebra, oggi 4 agosto, il patrono di Ars. Tutte le info su sagre e celebrazioni e tutti gli altri Santi.

San Giovanni Rotondo - incendio distrugge 33 mezzi della raccolta rifiuti : Emanuela Carucci Nel Comune foggiano rogo nell'area di parcheggio. Intanto sulla vicenda indagano i carabinieri Un incendio è divampato all'interno del parco mezzi della Tekra, l'azienda che gestisce la raccolta rifiuti a San Giovanni Rotondo, un Comune in provincia di Foggia. Le fiamme hanno distrutto 33 mezzi utilizzati per lo smaltimento della spazzatura in paese. Al momento del rogo erano tutti in sosta nell'area parcheggio, in ...

Foggia - un incendio distrugge i mezzi per la raccolta rifiuti a San Giovanni Rotondo. L’appalto biennale era in fase di assegnazione : Un incendio ha distrutto quasi per intero la flotta dei mezzi per la raccolta dei rifiuti a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Su 38 mezzi a disposizione del comune pugliese, si sono salvati soltanto due veicoli di media grandezza e tre Ape car. I mezzi, di proprietà della ditta Tekra, erano parcheggiati in un deposito comunale in località Pozzo Cavo, alla periferia della città, zona che circa un mese fa ospitò il raduno nazionale ...

San Giovanni Rotondo - maxi incendio distrugge 33 mezzi per la raccolta dei rifiuti : I mezzi erano parcheggiati in un deposito comunale e fortunatamente erano vuoti. Al via le indagini dei carabinieri per capire se sia trattato di un attentato

Traversata dello Stretto : Villa San Giovanni accoglie l’élite italiana del nuoto di fondo : Ottanta atleti dai 14 ai 65 anni, provenienti da 22 città diverse. Quarantaquattro società coinvolte con i nuotatori di punta del panorama italiano. Sono questi alcuni dei numeri della 55esima edizione della Traversata dello Stretto presentata questa mattina al Comune di Villa San Giovanni e che si svolgerà il prossimo 4 agosto nello specchio d’acqua che va da Torre Faro a Cannitello, per terminare nel nuovissimo molo di sottoflutto di Villa San ...

Ospedale San Giovanni - martedì apre ‘Casetta Mamme’ : Roma – L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata martedi’ 30 luglio inaugura la “Casetta Mamme”. Questa Azienda e’ identificata, nel sistema delle reti, quale Hub della rete perinatale avendo al suo interno la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dotata di 8 posti letto. Il fatto di essere Hub comporta che spesso i neonati a rischio vengano trasferiti da altri ospedali situati anche fuori Roma con notevole ...

Giovanni ConverSano : 'sposo la mia compagna Giada'/ 'Non c'è ancora la data - ma...' : Giovanni Conversano annuncia il matrimonio con la compagna Giada Pezzaioli anche se ammette: 'una data ancora non c'è, ma...'.