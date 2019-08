Samara challenge | lo zombie di ' The ring' avvistato anche nel nolano | paura tra la gente

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 30 agosto 2019) L’ultima (in ordine di tempo) follia del web e dei social è sbarcatanel, in provincia di Napoli. Si tratta di persone che si travestono daMorgan, la protagonista del film horror 'The', girando per le strade cittadine e impaurendo i presenti. Questa volta il fantasma del noto horror è stata avvistata nel comune di San Giuseppe Vesuviano e di Sant'Anastasia, due centri abitati della Città Metropolitana di Napoli. Ladi- o per meglio dire la sua emula - ha impaurito numerosi passanti e bloccato il traffico veicolare nella zona della stazione della Circumvesuviana dei due paesi partenopei, destando stupore mamolta curiosità tra la folla. Caccia allaIntorno all'una di notte circa, la protagonista del noto film horror Theè stata notata, come si può vedere nel video, in alcuni vicoli del centro storico di Sant'Anastasia (NA): ...

NewSicilia : Sui social il fenomeno è stato già ribattezzato 'Samara challenge' #Catania #Samara #TheRing #Newsicilia - Emmacheneso : RT @basedinme: RAGA aggiornamento: questo video è stato fatto ieri a frignano (provincia di napoli) e nulla non ce la posso fare seriamente… - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca 'Samara challenge', lo scherzo che sta terrorizzando Napoli e provincia -