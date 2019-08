Salerno | bimba di 8 mesi schiacciata da una finestra in un centro per migranti

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ignazio Riccio È grave la piccola pakistana trasferita in eliambulanza all'ospedale Santobono di Napoli, dove lotta tra la vita e la morte È rimastada unacaduta in maniera accidentale. Una tragedia inaspettata quella che si è consumata ieri in unperdi Atena Lucana, nel Salernitano. Unadi soli 8, di origine pakistana, lotta tra la vita e la morte per un banale incidente. Pochi minuti prima era stata messa nella culla, dato che aveva mangiato e si era addormentata. Una folata di vento ha sradicato ladal muro, che è caduta sul corpicino della bambina. Sul posto sono giunti immediatamente i medici del 118, che hanno trasportato in codice rosso la piccola all'ospedale Luigi Curto di Polla. Qui lo staff sanitario si è subito reso conto della gravità delle condizioni dellae ne ha disposto il trasferimento in ...

barbarab1974 : Salerno, ragazzina muore a 12 anni in ospedale: indagati medici e infermiere - AdriJuve64 : Alla vigilia di Ferragosto la 12enne ha cominciato ad avvertire degli strani sintomi e la temperatura si è alzata n… -