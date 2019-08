Rugby | Test Match estate 2019 | Francia-Italia 47-19 A Parigi largo successo dei

Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) Severa lezione della, già in formato Coppa del Mondo, all’del, nel terzo dei quattroestivi in preparazione al torneo iridato che scatterà tra tre settimane in Giappone. I transalpini aquesta sera si impongono per 47-19, infliggendo ben sette mete agli azzurri. Nel primo tempo Huget va in meta al 3′ e sembra subito indirizzare ilverso i padroni di casa, ma il giallo rimediato da Picamoles al 18′ complica, almeno inizialmente, i piani transalpini, tanto che l’passa a condurre con la meta di Bellini trasformata da Allan. Altro giallo a Slimani al 22′, ma subito dopo i francesi colpiscono: Bellini tenta di impedire la meta avversaria e si becca il giallo, con annessa meta tecnica per i transalpini. Al 31′, con Bellini ancora fuori, Chat va nuovamente a marcare e Ntamack fissa lo score sul 19-7 di fine ...

