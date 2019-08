Rugby – L’Italia cede alla Francia nel terzo Test match in vista dei Mondiali 2019

Rugby - Test Match estate 2019 : in Francia prende forma l’Italia che vedremo in Coppa del Mondo : Test Match estivo numero tre per l’Italia del Rugby sulla strada che porta verso la Coppa del Mondo: dopo la sconfitta con l’Irlanda ed il largo successo con la Russia, gli azzurri della palla ovale si sono spostati in Francia, dove domani, venerdì 30 agosto, allo Stade de France di Parigi, sfideranno i padroni di casa alle ore 21.10. L’Italia potrà giocare a cuor leggero e senza pensieri di ranking: se la vittoria contro la ...

Rugby - Test Match estivi 2019 : l’Italia giocherà in Francia ed Inghilterra senza pensare al ranking : L’Italia potrà giocare a cuor leggero e senza pensieri di ranking gli ultimi due Test Match estivi in preparazione alla Coppa del Mondo di Rugby: se la vittoria contro la Russia non ha portato punti, la gara contro la Francia di fine mese non potrà toglierne agli azzurri, così come lo stesso ragionamento vale per la sfida in Inghilterra di fine mese. Anche se la distanza tra azzurri e transalpini è inferiore ai dieci punti, il fattore ...

I 31 convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Rugby : L’allenatore irlandese Conor O’Shea ha confermato la lista dei 31 giocatori convocati dalla Nazionale italiana di rugby per la nona edizione della Coppa del Mondo, in programma dal 20 settembre al 2 novembre in Giappone. Dopo i ritiri a Pergine Valsugana, Treviso

Rugby - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. O’Shea ufficializza i 31 azzurri - 23 i debuttanti. Sergio Parisse alla quinta partecipazione : Dopo la brillante vittoria contro la Russia di ieri, il commissario tecnico della Nazionale italiana di Rugby Conor O’Shea ha emesso la lista dei 31 convocati (dei quali ben 23 saranno debuttanti) per la Rugby World Cup 2019 che si disputerà in Giappone dal 20 settembre. Andiamo, quindi, a conoscere l’elenco dei giocatori che prenderanno il via per il Paese del Sol Levante, dopo la scrematura dei 44 iniziali. Il capitano, ovviamente, ...

Rugby - Test Match estivi 2019 : contro la Russia l’Italia che vorremmo vedere contro Namibia e Canada : Ieri, seppur contro un avversario modesto come la Russia, abbiamo visto in campo l’Italia del Rugby più convincente delle ultime uscite: rispetto alla prima sfida contro l’Irlanda in questa serie di Test Match estivi abbiamo visto giocare la squadra azzurra a ritmi più alti e senza il calo nei 20′ finali a cui troppo spesso abbiamo assistito. Non che la prestazione degli azzurri sia stata priva di errori, e va anche considerato ...

Rugby - Test Match estate 2019 : la Russia dura 20' - l’Italia si diverte e la annichilisce. 85-15 per gli azzurri : L’avversario, a dirla tutta, era davvero di livello bassissimo, ma la performance è stata eccellente, di quelle che difficilmente siamo abituati a vedere. La Russia, 20ma nel ranking mondiale, a sfidare l’Italia, 13ma nella classifica ma abituata ad affrontare rivali di tutt’altro valore. Secondo Test Match estivo per la Nazionale azzurra di Rugby, in preparazione in vista dei Mondiali: arriva una vittoria davvero nettissima ...

Rugby - Test Match estate 2019 : l’Italia ha bisogno di un successo (netto) con la Russia : Domani, sabato 17 agosto, alle ore 18.25, andrà in scena a San Benedetto del Tronto il secondo Test Match della Nazionale italiana di Rugby in preparazione alla Coppa del Mondo: avversaria degli azzurri sarà la Russia, selezione anch’essa qualificata alla rassegna iridata. All’Italia serve una vittoria, possibilmente netta, sia per il morale, sia per evitare disastri nelle classifiche mondiali. Non vi sarà, in caso di vittoria, alcun ...

Rugby - la Russia ai raggi X. Una Nazionale in crescita che l’Italia non dovrà sottovalutare : L’allenatore della Nazionale russa di Rugby, Lyn Jones, soltanto ieri ha comunicato i nomi dei 32 atleti che prederanno parte ala trasferta in Italia in vista del Test Match tra le due selezioni in programma sabato 17 a San Benedetto del Tronto con fischio d’inizio alle ore 18.25. La Russia al termine dell’incontro resterà in Italia e si allenerà per una settimana con le Zebre. Restano esclusi rispetto al gruppo che sta ...

Rugby - il ranking mondiale aggiornato (12 agosto 2019). L’Italia torna tredicesima - al comando la Nuova Zelanda è insidiata dal Galles : La conclusione di The Rugby Championship e Pacific Nations Cup oltre all’inizio del mese dedicato ai Test Match estivi di preparazione alla Coppa del Mondo, ridisegnano il ranking mondiale di Rugby, aggiornato stamane, in attesa dei nuovi test match del fine settimana e, soprattutto, dell’imminente Coppa del Mondo (ricordiamo che gli incontri della manifestazione iridata varranno in maniera doppia per il ranking rispetto a tutti gli ...

Rugby – Iniziata la preparazione dell’Italia in vista della Russia : le sensazioni di Canna : Le sensazioni di Canna in vista della sfida tra l’ItalRugby e la Russia: Iniziata la preparazione degli azzurri E’ iniziato ufficialmente il raduno della Nazionale Italiana Rugby in preparazione del Cattolica Test Match contro la Russia in calendario sabato 17 agosto alle 18.25 allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, partita che sarà trasmessa in diretta su Rai 2. Gli Azzurri hanno raggiunto il comune marchigiano ...

Rugby - Test Match estate 2019 : Conor O’Shea può trarre utili indicazioni dalla sconfitta dell’Italia in Irlanda : Inizia con una sconfitta il cammino dell’Italia nei Test Match estivi di Rugby: gli azzurri ieri sono stati battuti dall’Irlanda per 29-10, ma comunque Conor O’Shea può fare le sue prime valutazioni in ottica Coppa del Mondo. Il CT della Nazionale ha potuto osservare un gran numero di giocatori per capire quali portare in Giappone per la rassegna iridata. Prima del Match è arrivata la prima tegola, ovvero l’infortunio di ...

Rugby - Test Match 2019 : i convocati dell’Italia - 38 azzurri per le sfide a Irlanda e Russia. Si preparano i Mondiali : L’Italia è ormai entrata nel vivo della marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2019 di Rugby che si disputeranno in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre. La nostra Nazioanle, reduce da due mesi di lavoro a Pergine Valsugana, è pronta per affrontare quattro Test mach in cinque settimane: si incomincia sabato 10 agosto (ore 15.00) a Dublino contro l’Irlanda, si prosegue sette giorni (ore 18.30) dopo contro la Russia a San ...

Rugby - Test Match estivi 2019 : il calendario di tutte le partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : Saranno quattro i Test Match ufficiali che accompagneranno l’Italia del Rugby nell’ultimo periodo di preparazione in vista della Coppa del Mondo che si giocherà in Giappone dal 20 settembre con la finalissima prevista per il 2 novembre: gli azzurri andranno a far visita all‘Irlanda sabato 10 agosto, poi riceveranno la Russia il 17 e, dopo una settimana di pausa, andranno prima a giocare in casa della Francia il 30 agosto, per ...