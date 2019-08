Rousseau | mail agli iscritti | «Presto il voto sul nuovo governo» Il Pd non viene neanche

Mail di Rousseau ai parlamentari M5S : "Completate i pagamenti in vista del voto anticipato" : “Mettetevi in regola con le rendicontazioni entro il 2 settembre in vista di eventuali elezioni e dei relativi controlli da farsi per le candidature”. È la eMail inviata questa mattina ai parlamentari M5S da Rousseau, la piattaforma ideata da Davide Casaleggio che controlla e riceve le rendicontazioni dei parlamentari grillini.La Mail sollecita deputati e senatori del Movimento a completare i pagamenti arretrati entro il ...