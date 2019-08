Rosy Abate 2 | anticipazioni seconda e forse ultima stagione | la trama del primo episodio

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 30 agosto 2019) Manca ancora la data definitiva ma le 5 puntate da 100 minuti ciascuna delladi, stanno per tornare in prima serata su Canale 5. In questi nuovi episodiritroverà il figlio oramai cresciuto e innamorato della figlia di un boss della camorra. Dovrà proteggere lui e se stessa. Attenzione però, perché in un modo o nell’altro questo potrebbe essere l’addio al personaggio tanto amato da fan che lo seguono dai tempi di Squadra Antimafia (di cuiè lo spin-off). La conferma sembra arrivare dalla parole della protagonista Giulia Michelini., dove eravamo rimasti Nel finale della prima– arrestata dalla polizia per il tentato omicidio della sorellastra e madre adottiva di suo figlio, Regina Mainetti – giura al suo piccolo Leonardo che nulla potrà dividerli, nemmeno Dio, e che non ci saranno muri e ...

