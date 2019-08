Risultati Premier League | il programma completo della quarta giornata

Risultati Premier League : disastro United - segno ‘1’ questo sconosciuto [FOTO] : Risultati Premier League – Tante gare questo pomeriggio in Inghilterra, in attesa del big match delle 18.30 tra Liverpool e Arsenal. Si sono appena concluse le gare delle 16, ben quattro: non si conosce la parola ‘1’, tutti successi esterni. Uno in particolare, arriva a sorpresa. L’unica ‘big’ in campo infatti, il Manchester United, perde in malo modo all’Old Trafford contro il Crystal Palace: va ...

Risultati Premier League - prima gioia per l’Aston Villa : l’Everton deve arrendersi [FOTO] : Risultati Premier League – Si è aperta la terza giornata valida per la Premier League, in campo due squadre destinate a lottare tra la zona salvezza e quella Europa League, si sono affrontate l’Aston Villa e l’Everton. prima vittoria per l’Aston Villa che era reduce da due sconfitte consecutive, primo ko invece per l’Everton che era anche imbattuto, non è riuscito a superare il record della stagione 1912-13. ...

Risultati Premier League – Vince il Liverpool - ma che errore di Adrian! Bene Everton e Norwich [FOTO e VIDEO] : Vittoria con il brivido per il Liverpool nella seconda giornata di Premier League contro il Southampton. Al St. Mary’s finisce 1-2, con il clamoroso errore di Adrian (In basso il VIDEO del clamoroso errore di Adrian) che regala il gol ai padroni di casa. Altri quattro match giocati alle 16, in attesa della super sfida tra Manchester City e Tottenham alle 18,30. SOUTHAMPTON-Liverpool 1-2 – Reds che soffrono tremendamente nel ...

Risultati Premier League – Vince il Liverpool - ma che errore di Adrian! Bene Everton e Norwich [FOTO] : Vittoria con il brivido per il Liverpool nella seconda giornata di Premier League contro il Southampton. Al St. Mary’s finisce 1-2, con il clamoroso errore di Adrian che regala il gol ai padroni di casa. Altri quattro match giocati alle 16, in attesa della super sfida tra Manchester City e Tottenham alle 18,30. SOUTHAMPTON-Liverpool 1-2 – Reds che soffrono tremendamente nel primo tempo. Al 21′ è decisivo Adrian sul ...

Risultati Premier League - il campionato dell’Arsenal inizia con il botto : pareggio tra Leicester e Wolves [FOTO] : Risultati Premier League – Si sono giocate altre due partite importanti valide per la prima giornata della Premier League, il campionato ha già regalato grande spettacolo. inizia alla grande l’Arsenal, la squadra di Emery ha vinto con il minimo sforzo sul difficile campo del Newcastle, i Gunners si candidano ad una stagione da protagonista, decide una rete del solito attaccante Aubameyang al 58′, un risultato giusto per ...

Risultati Premier League - il Tottenham ribalta l’Aston Villa : esordio ok [FOTO] : Risultati Premier League – L’avvio di Premier League è stato entusiasmante, la stagione è iniziata e le prime partite hanno regalato spettacolo, emozioni e colpi di scena. Una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente il Tottenham, gli Spurs sono reduci soprattutto da una Champions League impressionante ed adesso hanno intenzione di alzare l’asticella anche in campionato. L’avvio però non è ...