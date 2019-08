Reggio Calabria | il mar Jonio continua a regalare tesori | nuovo straordinario

A Reggio Calabria lo straordinario spettacolo delle Frecce Tricolori sullo Stretto di Messina [GALLERY] : Le Frecce Tricolori hanno incantato oggi pomeriggio oltre 30.000 persone sul Lungomare di Reggio Calabria: la Pattuglia Acrobatica Nazionale è tornata in riva allo Stretto di Messina dopo diversi anni, per la prima volta con la novità della “Scintilla Tricolore”. L'articolo A Reggio Calabria lo straordinario spettacolo delle Frecce Tricolori sullo Stretto di Messina [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Reggio Calabria : festa di compleanno abusiva al Castello Aragonese denunciata con un video : Si ritrova nuovamente al centro del mirino la città di Reggio Calabria che in data odierna, dopo la pubblicazione di un video divenuto virale su Facebook, risulta al centro di polemiche. L’atto incriminato riguarderebbe la realizzazione di un evento, nel dettaglio un 18° compleanno, organizzato nelle sale interne ed esterne del famigerato Castello Aragonese, ambita meta turistica. Un video-denuncia su Facebook mostra il degrado al Castello ...

?Reggio Calabria - la denuncia del sindaco : “Anas abbandona i rifiuti” : Pietro Bellantoni Falcomatà mostra un video in cui si vedono alcuni addetti che scaricano in una fiumara. Presentata denuncia in Procura. “Chiederemo risarcimento danni”. La risposta della società: "Deposito non idoneo, ma era materiale organico" Il sindaco di Reggio Calabria ha ingaggiato, ormai da mesi, una lotta senza quartiere contro i cittadini che buttano i rifiuti in strada, definiti, con un efficace termine dialettale, ...

Reggio Calabria - turista 'dormiglione' si appisola sul materassino : risveglio in Sicilia : La 'pennichella' in mare su un materassino in una pigra e caldissima giornata agostana, si è tramutata per un turista di Reggio Calabria, Luigi Vazzana, 28 anni, in un traversata al cardiopalma. Oltre che per lui, sebbene per buona parte dell'involontario 'viaggio' abbia dormito, per i genitori e gli amici che l'avevano dichiarato disperso e che per nove lunghissime ore sono state in balia dell'angoscia e dei pensieri peggiori. Ma anche per ...

Reggio Calabria - 28enne si addormenta sul materassino a Scilla e si risveglia vicino Messina : la guardia costiera lo salva : Si è addormentato su un materassino a Scilla. La corrente lo ha trascinato fino a Messina. La guardia costiera ha salvato, nella giornata di sabato, un ragazzo di 28 anni nello Stretto. Il giovane si era appisolato sul galleggiante appena fuori a una spiaggia della riva calabrese, ma lui si erano perse le tracce dal pomeriggio, quando un amico ha avvertito la Capitaneria di Porto. Le ricerche hanno interessato tutto lo Stretto di Messina con ...

Le straordinarie acrobazie dei Delfini nello Stretto di Messina : immagini emozionanti da Reggio Calabria [VIDEO] : Ieri pomeriggio a Punta Pellaro (Reggio Calabria) un branco di diverse decine di Delfini ha dato spettacolo non lontano dalla costa orientale dello Stretto di Messina, incantando centinaia di osservatori. I Delfini popolano le acque dello Stretto di Messina quotidianamente, ma non è molto comune vederli giocare con salti e acrobazie così affascinanti e spettacolari. Ecco le immagini: Reggio Calabria, Delfini felici giocano a Punta Pellaro con ...

Pescato un altro esemplare di pesce palla maculato al Sud Italia : scatta l’allarme a Reggio Calabria : Un altro esemplare di pesce palla maculato (Lagocephalus sceleratus), è stato Pescato poche ore fa a Reggio Calabria, precisamente sulla spiaggia di Lazzaro, nell’hinterland meridionale della città situata sullo Stretto di Messina. E’ l’ennesimo avvistamento di questa specie pericolosissima perchè altamente tossica (è più velenoso del cianuro), tanto che l’ISPRA ha lanciato l’allarme da anni invitando Pescatori, gli ...

Reggio Calabria - pregiudicati tra portatori statua del Santo : parroco annulla processione : La processione è annullata perché i portatori dell’effige del Santo sono pregiudicati. Succede a Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria, precisamente nella frazione Acquaro. A deciderlo il parroco, don Giovanni Bruzzì che ha dovuto annullare il tradizionale corteo per la ricorrenza di San Rocco dopo alcuni accertamenti della polizia. Una gran parte, oltre il 90% secondo gli accertamenti, dei trenta portatori, infatti, aveva precedenti ...

Castello Aragonese e Museo : Aspromonte protagonista a Reggio Calabria nel sabato di mezz’estate : Mostra e Concerto per un sabato da protagonista. L’Aspromonte indossa l’abito elegante e si prepara ad un doppio appuntamento per il 17 agosto con la città di Reggio Calabria, dove esalterà il proprio patrimonio naturalistico e le eccellenze artistiche e culturali. Alle 18:00 la mostra “Aspromonte: identità e colori”, verrà inaugurata al Castello Aragonese. L’esposizione curata da Ci.Ma. G.R. e C.A., Sergio Tralongo e Chiara Parisi, con le foto ...

Reggio Calabria - in cantina teneva droga - armi ed esplosivo. Arrestato pregiudicato - la pista della ‘ndrangheta : Duecento grammi di tritolo e un detonatore a fuoco e miccia. In un garage di Gebbione, nella zona sud di Reggio Calabria, c’era tutto l’occorrente per assemblare un ordigno ad alto potenziale chiamato Ied (“Improvised Explosive Device”). Saranno le indagini della guardia di finanza a ricostruire il percorso del tritolo e, soprattutto, il perché si trovava in un garage utilizzato dal 43enne Giovanni Pugliese. A lui, gli uomini del ...

Terremoto di magnitudo 3.2 alla vigilia di Ferragosto a Reggio Calabria : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.3 registrato dall'Ingv alla vigilia di Ferragosto a Condofuri in provincia di Reggio Calabria

Calabria : moderata scossa di terremoto nella notte vicino Reggio Calabria : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nella notte di oggi 15 agosto 2019, precisamente alle 01.26, sull'estremo sud della Calabria, nel reggino. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto - scossa a Reggio Calabria nella notte di Ferragosto : epicentro nel cuore della Bovesia : Una scossa di Terremoto ha colpito Reggio Calabria nella notte di Ferragosto, precisamente all’1:26. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria meridionale, distintamente, da migliaia di persone in provincia di Reggio Calabria e in modo più intenso sulla fascia jonica (Melito di Porto Salvo, Bova, Condofuri). L’epicentro, secondo i dati dell’INGV, è stato localizzato in Aspromonte, sulle montagne di Condofuri, vicino ...