Redmi Note 8 Pro è già disponibile all’acquisto dall’Italia

Redmi Note 8 e Note 8 Pro ufficiali : ecco i nuovi re del rapporto qualità-prezzo : Redmi ha annunciato i suoi nuovi medio gamma, Redmi Note 8 e Note 8 Pro, con un sensore principale da 64 megapixel e chipset evoluti. ecco prezzi, uscita e caratteristiche di Redmi Note 8 e Note 8 Pro.

Redmi Note 7 si aggiorna alla MIUI 10.3.6 in Italia : patch di sicurezza di agosto e non solo : Redmi Note 7 si aggiorna ancora in Italia e riceve la nuova MIUI 10.3.6: in arrivo le patch di sicurezza di agosto 2019 e tante piccole novità

Realme XT svelato : ecco immagini e specifiche del rivale di Redmi Note 8 Pro : Realme XT è il nuovo mid-range con fotocamera da 64 megapixel con cui il sub-brand di OPPO proverà a mettere i bastoni tra le ruote a Redmi Note 8 Pro.

Ecco specifiche tecniche e prezzi di Redmi Note 8 e Note 8 Pro prima del lancio : A due giorni dal lancio si torna a parlare di Redmi Note 8 e Note 8 Pro con nuove informazioni sulle specifiche, immagini e presunti prezzi per la Cina.

Redmi Note 8 Pro tra retro in vetro 3D - batteria da 4.500 mAh e test di resistenza particolari : Redmi Note 8 Pro arriverà in colorazione Ice Jade con vetro posteriore curvo 3D, ottima resistenza, super batteria e alcune chicche per la connettività.

Guardate che scatti in notturna per Redmi Note 8 : In attesa della presentazione ufficiale di Redmi Note 8, il produttore cinese continua a stuzzicare gli appassionati di questo brand con piccole anticipazioni

Contrordine : Redmi Note 8 dovrebbe avere una CPU Snapdragon 665 : Il team di Redmi ha confermato che giovedì 29 agosto lancerà in Cina Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro e una versione potenziata di RedmiBook 14

Redmi Note 8 Pro : ecco benchmark AnTuTu - render stampa e info varie : Redmi Note 8 Pro potrà contare su accessori da gaming e un sistema di raffreddamento a liquido, intanto si fa già valere su AnTuTu benchmark.

Redmi Note 8 - Redmi Note 8 Pro e Lu Weibing escono allo scoperto con nuovi dettagli : Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro e Lu Weibing escono allo scoperto rivelando alcune delle specifiche tecniche: scopriamo nuovi dettagli su colorazioni, versioni e sensore fotografico.

Redmi svela zoom e design dei Redmi Note 8 con video e locandine : Il sub-brand di Xiaomi ha presentato il Redmi Note 8 con un video di alcune rock band, in cui il batterista dice "puoi vedere più del meraviglioso mondo" con la fotocamera da 64 MP, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della versione Pro. Il 29 agosto vedremo il successore della serie Redmi Note 7, inoltre Redmi dovrebbe anche annunciare la sua prima Smart TV a schermo piatto da 70 pollici.

Provate a vincere Mi 9 - Mi A3 - Redmi Note 7 o un coupon da 50 euro col nuovo contest fotografico di Xiaomi : Xiaomi mette in palio Mi 9, Mi A3, Redmi Note 7 e un coupon da 50 euro col nuovo contest fotografico "Il miglior momento del tuo viaggio".

Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro arriveranno il 29 agosto : ecco le prime specifiche ufficiali : Redmi è uscita allo scoperto pubblicando una locandina che lascia poco spazio all'immaginazione e che conferma quanto anticipato dalle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni.

