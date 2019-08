Reddito | stop allo sciopero della fame dei quattro navigator campani | “Siamo in grave

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019) “Rilevato ilstato di salute degli scioperanti e sollecitati dalle preoccupazioni delle famiglie, nonché sotto imposizione del personale medico abbiamo deciso di porre fine”. Così iche da lunedì 26 agosto manifestano contro il governatore Vincenzo De Luca, reo di “non firmare la convenzione” che permetterebbe l’assunzione del personale negli uffici per l’impiego, hanno annunciato la fine dello, ma “senza abbandonare” la loro “legittima protesta, che continuerà più forte di prima”. Ihanno denunciato “l’insensibilità e l’incoscienza”classe dirigente che sta “calpestando anche la salute delle persone”. “Abbiamo compreso che non ci sono limiti al teatrino politico che è lungi dal finire”, hanno ...

