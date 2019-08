Reddito di cittadinanza | nuovo governo | sanzioni più dure per i furbi

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 30 agosto 2019)dipiùper idi– Sono ore di stallo (ore 19,00 di venerdì 30 agosto) nella trattativa tra Movimento e Partito Democratico per la nascita delesecutivo eventualmente guidato dal premier Conte. Tanto che al momento è impossibile dire se la trattativa porterà o meno ad unesecutivo.di, modifiche in vista? Nel caso in cui ciò dovesse accadere molti cittadini si chiedono quale sarà il destino di misure quali ildi. Presumibilmente i 5 Stelle faranno di tutto per preservare la misura di contrasto alla povertà da loro fortemente voluta e approvata dalConte (sostenuto da M5S e Lega). Ma c’è chi parla della possibilità di piccole modifiche.die le richieste del Pd di modificare la misura In particolare ...

carlosibilia : Questi titoli vengono da marzo e aprile del 2018. Il reddito di cittadinanza lo abbiamo fatto come sapete. Nessuna… - HuffPostItalia : Flavio Briatore: 'Pago poco? Voi non lavorate e pensate al reddito di cittadinanza anziché darvi da fare' - Adnkronos : Briatore: 'Pago poco? Voi non lavorate e pensate al reddito di cittadinanza' -