Real Madrid | ricavi a 757 milioni e utile di 38 | 4 milioni

Pedullà : “James Rodriguez uscita last minute in casa Real Madrid - può arrivare in Serie A” : Pedullà: “James Rodriguez uscita last minute in casa Real Madrid, può arrivare in Serie A” Pedullà: “James Rodriguez uscita last minute in casa Real Madrid, può arrivare in Serie A” e non a Napoli. Dopo un’ Estate passata ad accostare il fantasista colombiano al club azzurri, ecco che potrebbe invece farsi avanti il Molan che è a caccia di un trequartista da affidare a Giampaolo. Il tecnico rossonero ha avuto ...

Calciomercato estero - Dembelè chiude al Psg : Navas chiede la cessione al Real Madrid : Si muove il Calciomercato anche all’estero con le ultime trattative. Ousmane Dembelé, attaccante del Barcellona arrivato nel 2017 dal Borussia Dortmund per ben 105 milioni di euro più bonus rappresenta l’ago della bilancia per l’operazione Neymar con il Psg. I blaugrana hanno proposto Dembelé come contropartita tecnica, ieri l’ex Dortmund – secondo quanto riporta il Mundo Deportivo – ha parlato il suo ...

Emergenza infortuni Real Madrid : “I troppi allenamenti rovinano i calciatori - chi dice il contrario è ignorante” : Non esiste la bacchetta magica As completa la doppia pagina sugli infortuni muscolari al Real Madrid – ben sei dall’inizio di stagione, sotto accusa il preparatore Dupont – con un intervento del dottor José Gonzalez. Intervento i cui contenuti ricordano molto l’intervista che il Napolista fece la scorsa stagione allo staff del Napoli guidato dal preparatore Francesco Mauri. Gonzalez parte dagli infortuni, ovviamente, e ...

Real Madrid - sei infortuni muscolari : sotto processo Dupont “lo scienziato” della Francia mondiale : Il fattore Dupont. Così lo definisce As che dedica due pagine al nuovo caso nel Real Madrid: sei lesioni muscolari dall’inizio della stagione, nove se includiamo anche gli infortuni traumatici. Tra gli infortuni muscolari c’è anche quello di James che – scrive As – potrebbe stare fuori anche un mese. Su Twitter negli ultimi minuti si rincorrono anche le voci su un suo possibile licenziamento. Ma torniamo al problema ...

DIRETTA/ Real Madrid Valladolid - risultato finale 1-1 - video DAZN : Benzema non basta! : DIRETTA Real Madrid Valladolid streaming video DAZN: si scende in campo al Bernabeu, i blancos cercano di confermare la vittoria dell'esordio nella Liga.

Il Real Madrid fermato da…Guardiola - contro il Valladolid finisce 1-1 : non basta Benzema [FOTO] : Solo un pareggio per il Real Madrid allenato da Zinedine Zidane nella gara casalinga contro il Real Valladolid valida per la seconda giornata di Liga. Dopo l’illusorio vantaggio firmato da Karim Benzema all’82’, ecco la rete beffa di Sergi Guardiola all’88’ che ha fissato il punteggio sull’1-1. Regolarmente in campo gli “esuberi” Gareth Bale e James Rodriguez, a lungo obiettivo di mercato ...

Real Madrid - James titolare col Valladolid : Real Madrid-Valladolid, seconda giornata della Liga. Zidane schiera James titolare con Bale, Benzema, Isco, Modric. A questo punto, quindi, sembra definitivamente tramontata l’ipotesi James al Napoli. Dopo un’iniziale chiusura da parte del tecnico francese, l’allenatore si è ammorbidito e dopo essersi arreso con Bale adesso ha cambiato idea anche col numero 16 colombiano che tanto piaceva ad Ancelotti. L'articolo Real Madrid, ...

As : assenze eccellenti tra i convocati per Real Madrid-Villadolid : Il Real ha reso nota la lista dei convocati per la gara contro il Villadolid. assenze eccellenti per Zidane che convoca però James. Secondo As ci sono dunque buone speranze che il colombiano esordisca in campo con la maglia bianca. Questa è la lista dei convocati per Real Madrid -Valladolid: Courtois, Keylor Navas, Altube, Carvajal, Militao, Varane, Ramos, Nacho, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco, Benzema, Bale , Lucas Vázquez, ...

Real Madrid - Zidane non mette limiti alla Provvidenza : “Neymar Jr? Fino al 2 settembre può succedere di tutto” : L’allenatore dei blancos non ha smentito la possibilità che Neymar Jr si trasferisca al Real prima della fine del mercato La telenovela Neymar Jr prosegue in questo pazzo mercato estivo, Real Madrid e Barcellona continuano a darsi battaglia per arrivare al brasiliano del Paris Saint-Germain. AFP/LaPresse Nelle ultime settimane il club campione di Francia ha rifiutato due offerte dalle big spagnole, ma il pressing non è certamente ...

As : il Real Madrid su Reina per sostituire Keylor Navas : Cento milioni di euro, più Bale, James Rodriguez e Keylor Navas. Questa l’offerta del Real Madrid al Psg per Neymar. Offertaaa che al momento non è stata accettata dal club parigino. Nel frattempo, però, i Blancos cominciano a pensare al possibile sostituto do Navas. E in cima ai desideri del club Madridista c’è Pepe Reina attualmente al Milan. Così scrive As. Se non dovesse andare in porto l’operazione Reina, le opzioni ...

Calciomercato - le ultime dall’estero : nuova ipotesi per Bruno Fernandes - il Real Madrid guarda in Italia : Calciomercato – Novità dall’estero. Dopo la chiusura del Calciomercato inglese, Bruno Fernandes è rimasto allo Sporting Lisbona. E’ saltato infatti il suo passaggio ad uno dei due club di Manchester, con City e United che si contendevano il portoghese. Per l’ex centrocampista di Sampdoria e Udinese si inserisce ora il Real Madrid. Come riporta ‘As’ Bruno Fernandes ha un valore di 70 milioni di euro. ...

Calciomercato PSG - niente sconti per Neymar Jr : rifiutate due super offerte di Real Madrid e Barcellona : Il club parigino avrebbe rifiutato due sontuose offerte di Real Madrid e Barcellona per Neymar, per il quale la Juventus resta alla finestra Tutti pazzi per Neymar Jr, in uscita dal Paris Saint-Germain e al centro di questo Calciomercato estivo. Sul giocatore brasiliano ci sono da tempo le big spagnole, Real Madrid e Barcellona infatti farebbero carte false per avere il campione verdeoro in rosa, deciso a cambiare aria dopo un’estate ...

L’Equipe – Il Real Madrid offre 100 milioni più James - Navas e Bale per Neymar : Mossa a sorpresa del Real Madrid che spiazza tutti e fa una super offerta per Neymar. Secondo quanto riporta la prima pagina dell’Equipe il club madrileno avrebbe offerto 100 milioni al Psg per il brasiliano, ma non basta. Sul piatto anche James Rodriguez, Bale e Navas per concludere l’acquisto di Neymar. Se dovesse andare a buon fine l’offerte del Real sarebbe la fine dei sogni del Napoli che dopo mesi di attesa e ...

Real Madrid - Jovic via in prestito? L’attaccante serbo risponde così… : “Storie come queste mi fanno sorridere”. Luka Jovic, intervistato dal quotidiano serbo “Novosti”, commenta così le indiscrezioni secondo le quali il Real Madrid, dopo averlo acquistato per 60 milioni di euro dall’Eintracht, starebbe già pensando di cederlo altrove in prestito. “Sono abituato a questo tipo di voci sin dall’inizio della mia carriera, il tempo dirà quali sono vere e quali no”, ...