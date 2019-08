Raz Degan ho accettato di fare l’isola per soldi

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di venerdì 30 agosto 2019) A sorpresa Razha raccontato il motivo che l’ha spinto ad entrare nel cast dell’”Isola dei Famosi”, che poi ha vinto.In un’intervista a Candida Morvillo, sul “Corriere della Sera”, Razrivela: Dopo il successo nello show,è scomparso dalla tv e di lui non si è saputo più nulla. A distanza di anni l’attore ha raccontato di aver detto tanti “no”, rifiutando molti ruoli in tv e di aver partecipato aldei Famosi per un motivo preciso: i. “Hoper-: mia madre era malata”. Raz non sembra ricordare con grande entusiasmo l’esperienza del. “Laggiù ho incontrato molta ignoranza i paguri hanno più dignità, però la natura era un regalo che mi ha caricato nell’anima”. In seguitoha rifiutato quasi tutte le proposte che gli sono arrivate: “Dire certi no ti rende più forte: più lo fai, più capisci che viviamo in un mondo ...

