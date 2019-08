Quanto durerà? Dipende Renzi parla da grande azionista

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) Matteonon crede di dover dare garanzie sulla sua fedeltà al nascente Conte-bis, si aspetta anzi un ringraziamento per il contributo dato perché il progetto prendesse forma. In un’intervista al Messaggero, però, fa già sentire con forza il suo peso didel nuovo Governo, fissando alcuni paletti nella squadra e nel programma.“A mio giudizio la legislatura arriverà al 2023. Lo prevede l’ordinaria gestione della cosa pubblica: le legislature durano cinque anni. E negli ultimi 23 anni, solo una legislatura si è interrotta prima dei 5 anni canonici: con Prodi e Bertinotti nel 2006/2008. Per il resto è sempre durata 5 anni. Accadrà così anche stavolta. Che ci arrivi questo Governorà dalla qualità dei ministri che saranno scelti. Mi auguro che il premier voglia scegliere ...

