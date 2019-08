Qualche parola di troppo con i cronisti | lascia la Casa Bianca l' assistente personale di

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) Si è dimessa e hato lal’di Donald Trump, al fianco del presidente americano sin dal giorno del suo insediamento.Fonti ben informate citate dalla Cnn confermano le anticipazioni diffuse nelle ultime ore dal New York Times. Madeleine Westerhout, che lavorava nell’ufficio davanti allo Studio Ovale, avrebbeto dopo che Trump è venuto a sapere che aveva condiviso con i giornalisti informazioni sulla sua famiglia e sullasenza precisare che si trattava di una conversazione off the record, in via confidenziale.Per Trump, ricordato alla Cnn un ex funzionario della, le notizie sulla sua vita privata sono una linea rossa, invalicabile.

