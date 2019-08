Previsioni meteo fine settimana | si intensificano i temporali | domenica di maltempo su

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) Benché sia aumentata la pressione quasi a tutte le quote in queste ultime ore, l’attività temporalesca su diversi settori italiani, specie sui rilievi in genere, anche delle isole maggiori, continua imperterrita a causa ancora di una flebile circolazione vorticosa alle medie quote in prossimità del basso Tirreno. Va detto anche che l’instabilità convettiva è oltremodo incentivata da uno stato termico in prossimità del suolo sopra norma da molti giorni, per cui anche in presenza di flebili movimenti vorticosi più in alto in atmosfera, la convenzione viene facilmente favorita, soprattutto in prossimità dei rilievi. Non andremo meglio nei prossimi giorni. Anzi, il quadro barico è destinato a deteriorarsi per l’avvento sul nostro bacino di un ennesimo cavo instabile, legato al ramo secondario del getto subpolare. Una prima semi-onda affonderà sul Mediterraneo, attraverso ...

