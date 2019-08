Patuanelli M5s ci spiega perché il grillismo ora starà lontano dai balconi

Patuanelli : incarico con riserva e poi M5s vota su Rousseau : "Il presidente incaricato dal Capo dello Stato accerterà con riserva e poi ci saranno le procedure interne dei partiti per prendere le loro decisioni e questo ciascuno lo fa liberamente decindendo come fare. Noi M5s abbiamo sempre dimostrato di collegare le nostre decisioni alla consultazione degli iscritti sulla nostra piattaforma, anche nella scelta di chi candidare. E lo voglio dirlo e ricordarlo anche a nostri stessi colleghi che hanno ...

M5s-Pd - Patuanelli : “Non sono sorti ostacoli insormontabili”. D’Uva : “Non ci sono altri tavoli” : “Non abbiamo ancora altri appuntamenti, il clima è costruttivo, ci interessano i punti al centro della nostra politica”. Lo afferma il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli al termine dell’incontro con la delegazione Pd. “Questo tavolo non ha posto ostacoli insormontabili”, aggiunge. “Non abbiamo altri tavoli e altri confronti con altre forze politiche”. Lo afferma il capogruppo M5S alla Camera Francesco ...

Patuanelli e D'Uva : "M5s unito e compatto intorno a Di Maio. Siamo un monolite" : Guardano alle consultazioni i capigruppo M5s. E, lo ribadiscono, dopo le dimissioni di Conte si affidano al presidente della Repubblica. Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli con una nota fanno sapere: “Sono ore molto importanti per il futuro del nostro Paese. Il MoVimento 5 Stelle si affiderà alla volontà del presidente Sergio Mattarella che segnerà la strada da seguire dopo che Matteo Salvini ha aperto ...

Governo - Patuanelli : “Salvini ci insulta parlando di fantomatici accordi tra Renzi e M5s” : “Domani il presidente Conte riferirà in aula in Senato e il M5s gli ribadirà la sua fiducia e il suo pieno appoggio. Il ministro Salvini prima ha aperto una crisi assurda in agosto, poi ci comunica che il suo telefono è sempre acceso e poi ricomincia ad insultarci parlando di fantomatici accordi tra il Movimento e Renzi. Credo che noi dobbiamo soltanto avere fiducia nel premier e nel presidente della Repubblica”. Lo ha detto ai ...

Crisi - Patuanelli (M5s) chiede ai leghisti di “ritirare mozione di sfiducia”. E Centinaio sbotta : “Con chi c…o abbiamo governato” : Durante la discussione sul calendario della Crisi, Matteo Salvini, seduto in Senato tra i banchi della Lega (e non del governo) ha preso la parola per accogliere il taglio dei parlamentari prima di sfiduciare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e poi andare al voto subito. “Affare fatto” ha detto Salvini. Poi è intervenuto il capogruppo 5Stelle in Senato Stefano Patuanelli : “Il taglio dei parlamentari – ha detto ...

Crisi governo - Patuanelli (M5s) : “Capo politico resta Di Maio - su candidato premier abbiamo diversi nomi. Salvini? Sono incazzato con lui” : “Alleanza col Pd? Sul taglio del numero dei parlamentari è possibile che ci sia una convergenza, ma al momento si deve limitare a questo. Dopodiché vediamo cosa succede”. Così, ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24, il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, circa un possibile accordo col Pd anche sulla manovra finanziaria. E aggiunge: “Con la Lega è tutto finito, non c’è ...

Crisi di governo - Patuanelli (M5s) : “Salvini ha tradito fiducia degli italiani - la pagherà” : “Matteo Salvini pagherà per il tradimento nei confronti degli italiani che avevano fiducia in questo governo“. A dirlo, all’usscita da Palazzo Chigi, il capogruppo in Senato del M5s, Stefano Patuanelli. “Chiederemo di andare al voto? Certamente non ci saranno pastrocchi”. L'articolo Crisi di governo, Patuanelli (M5s): “Salvini ha tradito fiducia degli italiani, la pagherà” proviene da Il Fatto ...

Dl Sicurezza bis - verso la Fiducia al Senato. Salvini : “Conto che passi”. Patuanelli (M5s) : “Governo non rischia di cadere” : Il decreto Sicurezza bis affronta l’Aula del Senato e il voto per la conversione definitiva in legge. Secondo le ultime indiscrezioni, si prevede che il governo metterà la Fiducia sul provvedimento bandiera per la Lega: le tensioni dentro e fuori la maggioranza e i numeri risicati (appena 5 i voti di scarto su cui può puntare l’esecutivo) lasciano intendere che questa sarà la strada scelta dal premier Conte. Il vicepremier del ...

Giuseppe Conte - sfuriata col capogruppo M5s Patuanelli : la bomba dell'AdnKronos - il caos : sfuriata del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, contro il capogruppo grillino al Senato, Stefano Patuanelli. Lasciando l’Aula - rivela l'agenzia di stampa AdnKronos -, subito dopo l’informativa sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega che ha visto gli scranni dei 5 Stelle desolatament

Lega : sfuriata Conte a Patuanelli per assenza M5S in Aula : Roma, 24 lug. (AdnKronos) (di (di Ileana Sciarra) – sfuriata del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli. Lasciando l’Aula, subito dopo l’informativa sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega che ha visto gli scranni dei 5 Stelle desolatamente vuoti, il presidente è stato ‘scortato’ fuori dall’emiciclo dal capogruppo dei senatori del Movimento, ai ...

Lega-Russia - Patuanelli (M5s) : “Noi imbarazzati dall’assenza di Salvini - lo aspettavamo in Aula” : “C’è imbarazzo nel nostro gruppo parlamentare per l’assenza del ministro Salvini, ecco perché ci sono tante assenze tra i nostri banchi. Lo aspettavamo in Aula, poteva spiegare la vicenda e chiuderla con quattro parole”. A dirlo, in Senato dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sui presunti finanziamenti della Russia alla Lega, il capogruppo del M5s, Stefano Patuanelli. L'articolo ...

Patuanelli (M5S) : "Governo tiene e va avanti. Ma vicenda Savoini va chiarita meglio" : “La vicenda va chiarita meglio, sarà la magistratura a fare le indagini, bisogna capire se Savoini ha effettivamente avuto un mandato per conto proprio, o se è stato un millantatore: su questo dalla Lega ci aspettiamo dei fatti”.Così Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato, intervistato dal Gr1 Rai.“La commissione d’inchiesta va bene, ma deve riguardare tutte le fondazioni, tutti i finanziamenti ...