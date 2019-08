Paola Caruso a Barbara D’Urso devo tutto ed è la madrina di mio figlio

Barbara d'Urso madrina del figlio di Paola Caruso : Una gravidanza difficile, portata avanti senza il padre del bambino ma con il sostegno e la grande amicizia della...

Paola Caruso - Barbara D'Urso madrina di suo figlio Michelino : "A lei devo tutto" : Una lunga intervista quella rilasciata da Paola Caruso al settimanale Nuovo, nella quale parla anche e soprattutto dello stretto ed affettuoso rapporto che la lega a Barbara D'Urso, conduttrice alla quale Paola dice: "devo tutto".Come ben saprete, infatti, lo scorso marzo Paola ha dato alla luce il suo piccolo Michelino, avuto dall'ex fidanzato Francesco Caserta.

Barbara d'Urso madrina del figlio di Paola Caruso : "Le devo tutto" : Battesimo figlio Paola Caruso: Barbara d'Urso madrina Paola Caruso è molto legata a Barbara d'Urso e per questo ha scelto la conduttrice come madrina del figlio Michelino, nato lo scorso marzo. È stata la stessa ex Bonas di Avanti un altro a rivelarlo in un'intervista concessa al settimanale Nuovo. La soubrette calabrese ha pubblicamente ringraziato

Guess My Age ritorna con ospiti vip. Ci sono anche Paola Caruso e Francesco Monte : Paola Caruso ritorna la “caccia” all’età degli sconosciuti di Guess My Age. A partire da lunedì 2 settembre alle 20.30, Enrico Papi sarà infatti al timone della terza edizione del game show di Tv8. Com’è già capitato negli scorsi anni, il programma ospiterà, nelle varie puntate previste, alcuni personaggi famosi, chiamati per aiutare i concorrenti ad aggiudicarsi il Montepremi in palio di 100mila euro. I ...

Paola Caruso posta un video con il figlio - i fan si scagliano contro il suo ex : Paola Caruso posta un bellissimo video con suo figlio, i suoi fan si scagliano contro il padre del piccolo Paola Caruso è proprio una super mamma. La nascita del suo Michelino le ha decisamente cambiato la vita rendendogliela molto più felice e luminosa di quello che era prima. Chi conosce bene la Caruso, o almeno […] L'articolo Paola Caruso posta un video con il figlio, i fan si scagliano contro il suo ex proviene da Gossip e Tv.

Paola Caruso pazza d’amore per Moreno Merlo : la speciale dedica : Paola Caruso è davvero innamorata del suo Moreno Merlo. La sua ultima dedica non lascia dubbi Finalmente la felicità, finalmente l’amore per la bella Paola Caruso. Il suo periodo difficile sembra essere terminato e la simpatica showgirl può lasciarsi alle spalle tutte le cose sgradevoli che le sono accadute e, specialmente, la sua tortuosa storia […] L'articolo Paola Caruso pazza d’amore per Moreno Merlo: la speciale dedica ...

Raffaella Fico rompe il silenzio : tutta la verità sulla storia con l'ex di Paola Caruso : Raffaella Fico parla finalmente della storia con Francesco Caserta, ex di Paola Caruso Dopo settimane di gossip e malelingue, Raffaella Fico ha fatto finalmente chiarezza sulla sua presunta storia con Francesco Caserta, imprenditore calabrese nonché ex di Paola Caruso. Negli scorsi giorni si è parlato di una presunta rottura tra Francesco e Raffaella

Paola Caruso dice no al GF Vip spagnolo : L'ex gieffina Paola Caruso ha ricevuto la proposta di partecipare come concorrente all'edizione spagnola del "Grande Fratello Vip", ma si è vista costretta a declinare. Lo ha annunciato la stessa diretta interessata spiegando di non volersi separare da Michelino, il figlio avuto dal suo ex, Francesco Caserta. La showgirl in un'intervista al settimanale "Mio", ha spiegato: «Il lavoro? Con un bimbo piccolo non posso fare molto, ma non è difficile

