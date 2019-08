Pantelleria è mare 5 Vele più bello d’Italia e arriva il Passitaly 2019

Pantelleria : saranno avviati al recupero 19mila kg di PFU raccolti in mare e a terra : Sono complessivamente circa 19 mila i kg di gomme giunte a fine vita raccolti a Pantelleria da EcoTyre e marevivo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Grazie a PFU Zero sulle coste italiane, la campagna di sensibilizzazione e di raccolta e recupero degli pneumatici fuori uso abbandonati, i diving (DIVE-X, Green Divers, Yam Sub e Associazione Pescatori) hanno recuperato in acqua oltre 2 mila kg di gomme, circa 70 PFU di cui almeno ...