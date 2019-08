Palermo | presentate le nuove maglie | il presidente Mirri parla anche di abbonamenti e

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ilha presentato questo pomeriggio leper la stagione che sta per avere inizio: Gruppo Arena (main sponsor), Bisaten, Ottica Lipari, Gruppi ACI e DVP. Una maglia a tinta completamente nera, l’altra bianca, in attesa della classica in colorazione rosa (il sondaggio per la scelta della maglia scadrà domani): “Robe di Kappa metterà a breve in produzione la maglia rosa, sarà pronta per il mese di novembre – ha spiegato ilDario-. Questo campionato è quasi un derby siciliano che può consentire a tutti quanti di vivere le partite con gioia. Bisogna riuscire a sostenere la propria squadra ma vivere tutto in comunità, quella di giocare in Sicilia possiamo vederla come opportunità e non come un limite.? Ringraziamo i nostri tifosi, poi starà a noi riempire sempre più il Barbera. Spero ancora di poter raggiungere quota 10 ...

