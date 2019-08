OUTLANDER - La quinta stagione si avvicina!

Fonte : lostinaflashforward

(Di venerdì 30 agosto 2019) Jamie, Claire e tutto il clan Fraser stanno per tornare!La data è stata fissata: Domenica 16 Febbraio 2020 rivedremo tutti i protagonisti di!Lasi preannuncia ancor più intensa delle precedenti e si baserà su altri libri della serie creata da Diana Gabaldon, ossia The Fiery Cross e A Breath of Snow and Ashes.Come sempre, gli autori della serie si divertono a gestire la storia scritta dividendo i libri oppure combinandoli tra loro per essere liberi di creare uno show che tenga gli spettatori incollati allo schermo. Possiamo dire che finora ci sono riusciti benissimo!Di seguito, vi presentiamo un video del backstage, girato nei primi giorni di produzione, in cui i protagonisti annunciano alcune novità e, soprattutto, ci mostrano la grande armonia che regna nel cast e in tutto lo staff.Buona visione e....segnate la data della premiere! ...

