Operazione Stazioni Sicure | 6 le persone denunciate

(Di venerdì 30 agosto 2019) Roma – Controllate 988, 6 denunciati in stato di liberta’, 4 le contravvenzioni contestate in materia ferroviaria, 1 minore rintracciato e affidato al centro di accoglienza per minori. Questo e’ il bilancio dell’attivita’ della Polizia di Stato del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio nell’ambito dell’svolta nella giornata del 28 agosto, promossa su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria e incentrata sul rafforzamento delle attivita’ di controllo straordinario del ‘territorio ferroviario’. Tali controlli, effettuati con l’utilizzo di metal detector e di smartphone di ultima generazione, hanno visto nella Stazione di Roma Termini anche l’utilizzo delle Unita’ Cinofile della Polizia di Stato e hanno riguardato complessivamente 55Ferroviarie del ...

