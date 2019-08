Operazione fragile e inadatta Berlusconi boccia il Conte-bis

Fonte : agi

(Di venerdì 30 agosto 2019) "Abbiamo manifestato il nostro dissenso per un'". Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvioal termine dell'incontro col premier incaricato Giuseppea Montecitorio. "Forza Italia lo ha detto con grande chiarezza sin dall'inizio della crisi di governo: se il governobis dovesse vedere la luce, pur rispettando tutte le regole costituzionali, sarà il governo più a sinistra della storia repubblicana" avvea detto Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia, nel corso del suo intervento a Coffee Break su La7. "E' paradossale pensare che tutto ciò accade in unsto in cui sappiamo che il centrodestra è maggioritario in tutto il Paese. Stiamo andando in direzione contraria rispetto alla volontà degli italiani e questo sarà confermato se e quando avremo di nuovo la possibilità di ...

berlusconi : Abbiamo manifestato al presidente incaricato Giuseppe Conte il nostro fermo dissenso nei confronti dell’operazione… - ernesto_casara : RT @berlusconi: Abbiamo manifestato al presidente incaricato Giuseppe Conte il nostro fermo dissenso nei confronti dell’operazione politica… - PoliticRetwitt : RT @berlusconi: Abbiamo manifestato al presidente incaricato Giuseppe Conte il nostro fermo dissenso nei confronti dell’operazione politica… -