Open Arms | gip | “Italia era obbligata a indicare porto sicuro” Possibile omissione

La Open Arms resterà in porto : sulla nave pende un fermo amministrativo : Mauro Indelicato Nonostante il dissequestro da parte della procura di Agrigento, la nave dell'Ong spagnola Open Arms resterà ancorata all'interno del porto di porto Empedocle per via del fermo amministrativo operato dalla Guardia Costiera Non è più destinataria del provvedimento di sequestro, ma non può ugualmente lasciare il porto di porto Empedocle in cui è ormeggiata da alcune settimane: la Open Arms, la nave dell’omonima Ong ...

Migranti : Open Arms - ‘gip ribadisce necessità rispetto diritto del mare’ : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - "Riteniamo questo provvedimento di estrema importanza, in esso infatti è ribadita, ancora una volta, la necessità del rispetto delle Convenzioni internazionali e del diritto del mare, nonché la tutela della vita e della dignità delle persone in condizioni di fragilità"

Migranti : Open Arms - ‘per gip necessario proseguimento indagine sequestro persona’ : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – “Il Gip di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto il dissequestro della nostra imbarcazione, l’Open Arms, ritenendo di aver raccolto gli elementi necessari al proseguimento dell’indagine contro ignoti per abuso di ufficio e sequestro di persona”. Così, Open Arms in una nota dopo il dissequestro della nave.“Il sequestro era stato richiesto dal Procuratore di Agrigento, ...

Matteo Salvini indagato per Open Arms - non è finita qui : assalto dei pm - Capitano senza paracadute : «Non vi libererete di me» ha detto ieri Salvini tornando a denunciare il complotto internazionale dal quale sarebbe nato il governo giallorosso, che l' Europa ha accolto come il Bambin Gesù. Pronti via, poco dopo il ministro dell' Interno uscente ha dovuto annunciare che c' è un' altra indagine cont

Pozzallo : migranti soccorsi dalla Open Arms - individuati due scafisti siriani : La Polizia di Stato ha concluso le indagini sull’arrivo presso l’Hotspot di Pozzallo dei migranti sbarcati a Lampedusa dalla nave “Open Arms”

Open Arms - giudice dispone dissequestro della nave. Salvini : “Indagine contro di me - non ho paura” : Il gip del Tribunale di Agrigento ha convalidato il sequestro della Open Arms. Il provvedimento era stato disposto dal capo della procura, Luigi Patronaggio, il 20 agosto. Disposta contestualmente la restituzione della nave alla ong. Secondo il magistrato, infatti, "non sussistono" esigenze probatorie e all'equipaggio non viene ascritta "alcuna responsabilità".Continua a leggere

Open Arms - Matteo Salvini : "In arrivo un'altra indagine contro di me per sequestro di persona" : "Porti chiusi a scafisti e Ong, in arrivo un'altra indagine contro di me per sequestro di persona per il caso Open arms", annuncia Matteo Salvini con un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Nessun problema, nessun dubbio, nessuna paura. Difendere i confini e la sicurezza dell’Italia per me è st

Open Arms - gip convalida sequestro ma la nave può tornare in mare : “Migranti trattenuti contro volontà - ma l’ong non è responsabile” : sequestro convalidato, ma senza trattenere la nave. Così ha deciso il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, in merito alla vicenda Open Arms, l’imbarcazione della ong spagnola rimasta bloccata in mare per 19 giorni. Secondo il giudice, infatti, “sussiste il fumus del reato di sequestro di persona da parte dei pubblici ufficiali in corso di identificazioni”, ma “non sussistono esigenze probatorie anche in ...

Migranti : gip - ‘su Open Arms naufraghi privati della libertà contro la loro volontà’ (2) : (AdnKronos) – “In quel momento – dice il gip nel provvedimento di cui è in possesso l’Adnkronos – sussisteva l’iurgenza di provvedere, giustificativa della indifferibile adozione del sequestro da parte del pubblico ministero, avuto riguardo alle condizioni fisiche e psicologiche delle persone a bordo emerse in esito all’ispezione del 20 agosto e compiutamente descritte dai consulenti tecnici nelle ...

Open Arms - restituita la nave alla Ong. "Fumus del reato di sequestro di persona" : Per il magistrato non c'è stata invece "nessuna responsabilità dell'organizzazione e dell'equipaggio". E parla pure di "analogie" con la vicenda Diciotti per cui fu indagato Salvini"Migranti trattenuti indebitamente"