Oculus Rift | il co-fondatore Michael Antonov è stato accusato di violenza sessuale

Giochi VR su Oculus Rift e Quest per i 50 anni dello sbarco sulla Luna : Quello dei Giochi VR, ovvero in realtà virtuale, è un mercato che ha finalmente varcato i confini delle tecnologie sperimentali. Anzi, continua a convincere critica e pubblico, e ad espandersi tanto su PC, quanto su console e addirittura su dispositivi mobile. La virtual reality, riportata alla ribalta da Oculus - azienda poi acquistata dal gigante dei social Facebook -, ha saputo contagiare Valve e HTC, passando per ASUS e Sony, che ha ...

Tetris Effect ha una data di lancio su PC con supporto opzionale per Oculus Rift e HTC Vive : Tetris Effect, uscito inizialmente come esclusiva PS4, è ora in arrivo anche per giocatori PC. E' stata infatti comunicata la data di lancio: potremo giocare Tetris Effect su PC a partire dal 23 luglio, il titolo sarà inoltre un'esclusiva Epic Games Store.E' inoltre disponibile un interessante trailer per celebrare l'annuncio:Il gioco offrirà inoltre supporto opzionale a Oculus Rift e HTC Vive, per la gioia degli amanti della realtà virtuale. ...

Tetris Effect : c'è una data per il lancio su PC - supporto opzionale per Oculus Rift e HTC Vive : Tetris Effect, uscito come esclusiva PS4, è ora in arrivo anche per giocatori PC. E' stata infatti comunicata la data di lancio: potremo giocare Tetris Effect su PC a partire dal 23 luglio, il titolo sarà inoltre un'esclusiva Epic Games Store.E' inoltre disponibile un interessante trailer per celebrare l'annuncio:Il gioco offrirà inoltre supporto opzionale a Oculus Rift e HTC Vive, per la gioia degli amanti della realtà virtuale. Per la versione ...

Facebook e Ubisoft avrebbero siglato un accordo per portare Assassin's Creed e Splinter Cell su Oculus Rift : Un nuovo report afferma che Facebook e Ubisoft avrebbero firmato un accordo per portare Assassin's Creed e Splinter Cell su Oculus, segnala VG247.Secondo il report comparso su The Information, Facebook avrebbe siglato un accordo di esclusività VR con Ubisoft per sviluppare Assassin's Creed e Splinter Cell per il suo headset Oculus Rift.Si dice anche che il CEO di Facebook Mark Zuckerberg sia stato coinvolto nell'affare.Leggi altro...