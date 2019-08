Occhio agli SMS “bancari” | potrebbero solo essere un tentativo di phishing

Catherine Deneuve - 75 anni - splende sul red carpet. Ma Occhio al dettaglio nascosto… : La 76esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è partita ieri con la première del film “La Vérité”, ma c’è già un vincitore. Ed è proprio una delle protagoniste della pellicola in questione: Catherine Deneuve. Una bellezza unica anche a 75 anni, capace di stendere tutti in passerella sfilando in tacchi e piume al fianco dei suoi colleghi. Tutti a bocca aperta quando è passata sul red carpet vestita in modo ...

Sfide di Borderlands 3 in Fortnite : guida a Trova l’Occhio mancante di Claptrap e riportaglielo : La Battaglia Reale di Fortnite non smette mai di stupire i suoi appassionati. Con la decima stagione in pieno corso, oggi - 27 agosto 2019 - i ragazzi di Epic Games hanno ben pensato di arricchire l'esperienza del loro shooter online introducendo diverse e golose novità. Quelle legate all'update 10.20, che coinvolgono la Battle Royale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa, ma anche quelle legate ad un evento del tutto a sorpresa al via proprio ...

Estate - i ladri non vanno in vacanza : Occhio a contanti - gioielli e bagagli : Purtroppo i ladri non vanno in vacanza, anzi è proprio in questo periodo che fanno gli straordinari: case disabitate, arrivi e partenze sono un’occasione ghiotta. Quando si parte per le ferie si portano più contanti e cose preziose, ed è più facile distrarsi, sia per la stanchezza sia perché ci sono sempre tante cose da fare, sia perché si frequentano luoghi affollati, come stazioni ed autogrill, dove è più facile approfittare della confusione e ...

Classifica Tour de France 2019/ Alaphilippe maglia gialla : Occhio a Bernal - 19tappa : Classifica Tour de France 2019: la maglia gialla è sulle spalle di Alaphilippe alla vigilia della 19tappa, ma Bernal è vicino.

Calcio – Maradona operato al ginOcchio : impiantata una protesi - i dettagli : Diego Armando Maradona è stato operato al ginocchio destro: i dettagli Non c’è pace per Diego Armando Maradona: una sinovite acuta e l’artrosi hanno costretto il Pibe de Oro a sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio destro. Nella gamba dell’ex calciatore è stata impiantata una protesi che gli permetterà di recuperare la mobilità persa. “E’ andato tutto bene, ora dovrà cominciare la ...

Pesce - come scegliere quello migliore da mangiare. Occhio a questo dettaglio davanti alla bancarella : Frutta e verdura vanno scelte in base alla stagionalità. E il Pesce? Pure quello. Anche il mare infatti ha i suoi periodi di pesca che segue alcuni parametri: il Pesce di stagione è locale, pescato nei nostri mari, Adriatico e Tirreno. La filiera è tutta italiana, riporta il Tempo: si deve tenere co

“Chiuso per Mondiali”. Che sorpresa Xin! Greg : Occhio agli outsider… Mezzofondo in piscina? Analisi sì - pronostici no : siamo troppo coinvolti : Ex capitano della nazionale ha partecipato quattro volte ai Giochi Olimpici e cinque volte ai Mondiali. Detiene 55 titoli assoluti e 29 record italiani in gare individuali. Ha conquistato tre argenti ai campionati europei, due ori, tre argenti e due bronzi in tre diverse edizioni dei Giochi del Mediterraneo e 5 argenti e un bronzo in quattro edizioni delle Universiadi. Esperta di marketing e comunicazione, è stata uno dei volti di Sky ...