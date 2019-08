Occhi al cielo al Parco Astronomico di Rocca di Papa per tutto il mese di settembre

Agosto 2019 - la Luna ruba la scena : Occhi al cielo per le congiunzioni - poi arriva la “Luna dello Storione” e la “Super Luna Nera” : La Luna ruba la scena nel cielo di Agosto 2019 : il satellite sarà protagonista non solo con la sua luminosità, ma anche con cinque fasi anziché le consuete quattro e con suggestive congiunzioni . Il 9, 10 e 11 Agosto , il nostro satellite naturale, in piena fase crescente, ci regala degli splendidi incontri cosmici, con Giove e Saturno. Il 9 Agosto possiamo ammirare la configurazione di astri, con la Luna già oltre il Primo Quarto che raggiunge il ...

Come e quando vedere le “Lacrime di San Lorenzo” : Occhi al cielo per le Perseidi - le stelle cadenti di Agosto : Da sempre gli uomini, attratti dalla bellezza della volta celeste, hanno osservato le stelle cadenti singole o gli sciami: ad Agosto torna il consueto e suggestivo appuntamento con le “Lacrime di San Lorenzo“, le meteore appartenenti allo sciame delle Perseidi . Sebbene la “pioggia” sia già attiva, il picco dell’attività è previsto nella notte tra il 12 e il 13 Agosto , quando , purtroppo, la Luna sarà quasi ...

Stasera Occhi al cielo : oggi c’è un’eclissi di Luna : L’eclissi parziale di Luna del luglio 2018 osservata da Varsavia, in Polonia (foto: Jacek Kadaj via Getty Images) Il cielo di luglio non smette di sorprenderci. Dopo l’eclissi totale di Sole del 2 luglio e la notte di Saturno del 9 luglio, in cui il gigante con gli anelli era alla minima distanza dalla Terra e alla massima luminosità, stavolta, nella notte del 16 luglio, è il turno della Luna, che andrà incontro a un’eclissi ...