Nuove esplosioni a Stromboli | cinque persone rischiavano di affondare | salvati dai

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) Si è attivata nuovamente la macchina del soccorso per la forte attività effusiva del vulcano dell’Isola diricominciata nella mattinata del 28 agosto, e tuttora in atto. Assieme ai Vigili del fuoco di terra e di mare sono coinvolte anche le altre Forze (Guardia Costiera, Carabinieri, ecc.) attivate immediatamente dopo l’importante e necessaria riunione anche in videoconferenza tenutasi in Prefettura (dove ha fatto parte anche il Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco di Messina Dott. Ing. Giuseppe Biffarella). Le attività di soccorso e prevenzione, per la sicurezza e la salvaguardia della popolazione, operano in attività congiunte in applicazione del piano nazionale denominato “”. Da menzionare anche l’importante e tempestivo intervento per il recupero di un gozzo cona bordo che, a seguito di incaglio proprio davanti le acque antistanti lo scalo ...

