Novità Icardi | Bucchioni | “Adesso Wanda spinge per lasciare l’Inter Apertura al Napoli

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 30 agosto 2019), Enzoscrive di un cambio di rotta della moglie manager del giocatore, Enzoscrive di un cambio di rotta della moglie manager del giocatore, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, di cui vi proponiamo alcuni passaggi. “, ancora, sempre: il mercato non può finire con un grande cannoniere di 26 anni fuori rosa, ai margini del calcio. Ci stanno provando tutti, ancheNara, a convincere l’argentino che è meglio, per il suo bene, per la sua carriera, per il suo equilibrio, per le sue finanze. Per mille ragioni. Ma fino a ieri serasembrava irremovibile nel mantra di sempre: voglio restare al. Crollerà fra oggi e lunedì? Si deciderà aMilano quando si renderà conto che non finirà nella lista Champions, che sarà convocato solo per andare in tribuna o quasi, che ...

news24_napoli : SKY – Novità Icardi: l’Inter apre al prestito, ma non alla Juventus! Il Napoli attende una… - BrunoValerio91 : @NickCecca Novita punta?? Possibile colpo Icardi in prestito? - Salvato95551627 : RT @SiamoPartenopei: SKY - Novità Icardi: l'Inter apre al prestito, ma non alla Juventus! Il Napoli attende una risposta da Maurito https:/… -