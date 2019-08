Notte di paura a Stromboli | due nuove esplosioni | l’attività del vulcano è medio alta

Stromboli - paura nella Notte : nuove esplosioni vulcaniche coprono di cenere le case : notte di paura a Stromboli dove una serie di nuove grandi esplosioni vulcaniche hanno ricoperto edifici ed abitazioni di cenere e altro materiale lavico. Secondo l'Osservatorio etneo dell'Istituto di geofisica e vulcanologia, contestualmente è stato osservato un aumento dell'ampiezza e della frequenza dei segnali sismici associati alla sequenza esplosiva.Continua a leggere

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : nuove scosse nella Notte - paura da Firenze a Rimini : E’ un vero e proprio sciame sismico quello che sta interessando l’Appennino romagnolo e toscano, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Da ore, numerose scosse di Terremoto stanno colpendo l’area di Corniolo, Biserno e Isola, nei pressi della diga di Ridracoli. Il primo Terremoto, di magnituto 3.7, s’era verificato alle 18:52 di ieri pomeriggio. Sono seguite numerose scosse di magnitudo minore, ma ...

Napoli - paura ai Ponti Rossi : stesa nella Notte - trovati 4 bossoli : A mezzanotte e mezza circa in via Santa Maria ai Monti, nella località nota come Ponti Rossi, sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco all'altezza del civico numero 278. I...

Paura a Bibione - boato e fuga di gas nella Notte : esplodono 4 appartamenti - 3 bimbi feriti : Una palazzina di due piani è esplosa a Bibione: Paura tra i residenti della zona per il boato della deflagrazione, avvertito a chilometri di distanza. A causare l'incidente forse una fuga di gas. feriti tre bimbi tedeschi in vacanza con la famiglia, ma non sarebbero in pericolo di vita. Vigili del fuoco ancora sul posto.Continua a leggere

Notte di incendi e paura alle porte di Palermo. Fiamme vicine alle case (VIDEO) : Venti famiglie (80 persone) sfollate, abitazioni danneggiate dalle Fiamme e vigili del fuoco arrivati da altre province della Sicilia e da Reggio Calabria. Quella trascorsa è stata una Notte di inferno attorno a Palermo e in provincia.Molti sfollati sono stati accolti nella scuola Antonio Veneziano di Monreale e per fortuna non ci sono stati feriti nel rogo, visibile dal capoluogo siciliano, che ha interessato monte Caputo e contrada ...

Incendi Sicilia - fiamme nel Palermitano : Notte di paura per i cittadini - abitazioni a rischio : Brucia la Sicilia a causa del caldo afoso di questi giorni che prevedono picchi fino a +38°C. Nel Palermitano un Incendio sta distruggendo ettari di vegetazione mediterranea e bosco nella zona tra Monreale e San Martino delle Scale. Le fiamme stanno divorando la vegetazione di Monte Caputo. Immediati i soccorsi: numerose squadre dei vigili del fuoco e della forestale sono impegnate per cercare di proteggere le abitazioni che si trovano in zona. ...

“Dammi i soldi”. Paura per Fiorella Mannoia - la polizia a casa sua nel cuore della Notte : Paura per Fiorella Mannoia, costretta a chiamare la polizia l’altra notte per bloccare una stalker. È successo nella notte tra lunedì e martedì. La stalker, una 31enne romana, si è presentata sotto l’abitazione della cantante nel quartiere di Torpignattara. A quanto si apprende dalle colonne del Messaggero, avrebbe citofonato a lungo e poi con una panca ha provato a sfondarne la porta. Fiorella Mannoia, che ha sempre vissuto con la massima ...

“Dammi i soldi”. Paura per Fiorella Mannoia - la polizia a casa sua nel cuore della Notte : Paura per Fiorella Mannoia, costretta a chiamare la polizia l’altra notte per bloccare una stalker. È successo nella notte tra lunedì e martedì. La stalker, una 31enne romana, si è presentata sotto l’abitazione della cantante nel quartiere di Torpignattara. A quanto si apprende dalle colonne del Messaggero, avrebbe citofonato a lungo e poi con una panca ha provato a sfondarne la porta. Fiorella Mannoia, che ha sempre vissuto con la massima ...

Paura per Giovanni Soldini nella Notte - un misterioso oggetto si schianta sulla Maserati Multi 70 durante la Transpac : Giovanni Soldini e Maserati Multi 70, alle 4.30 UTC di lunedì 15 luglio, mentre viaggiavano a velocità sostenuta tra i 23 e i 24 nodi, hanno subito un forte impatto con un grosso oggetto galleggiante che ha danneggiato la prua dello scafetto di sinistra e l’ala del timone. Da bordo, Giovanni Soldini racconta: “Non abbiamo capito cosa fosse ma era molto grande, usciva dall’acqua di almeno un metro. Ha colpito con gran forza lo scafo di ...

Terremoto - paura al confine tra Campania e Basilicata nella Notte : scossa tra Polla e Potenza [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito l’Italia meridionale nella notte, alle 23:50. L’epicentro è stato al confine tra Campania e Basilicata, nella zona di Sant’Angelo Le Fratte e Savoia di Lucania, vicino Potenza, ma è stata avertita anche a Polla, Caggiano, Brienza, Sala Consilina e Vietri di Potenza. Non sono segnalati danni. L'articolo Terremoto, paura al confine tra Campania e Basilicata nella notte: scossa ...

Incendi - Notte di paura nel Trapanese : evacuato via mare villaggio turistico - “ci sono stati momenti di paura” : “Ci sono stati momenti di paura, ma siamo riusciti a mantenere la calma e a portare in salvo in poco tempo tutti i turisti“: lo ha raccontato all’Adnkronos Leandro Lupo, un animatore del villaggio turistico Calampiso di San Vito Lo Capo (Trapani) che nella notte è stato minacciato da un Incendio. Oltre 400 turisti, come conferma la Prefettura, sono stati fatti evacuare con le barche e i gommoni di Guardia costiera e di privati. ...

Fuoco e paura a San Vito - campeggio evacuato via mare nella Notte : paura nel Trapanese per un vasto incendio alimentato dallo Scirocco. Le fiamme e le alte temperature hanno prodotto uno scenario da inferno. nella notte è stato attivato in prefettura il Centro di coordinamento soccorsi per il coordinamento delle operazioni di spegnimento del rogo di vaste proporzioni, divampato verso le 2 nel Comune di San Vito Lo Capo. Le operazioni di spegnimento, rivelatesi complesse per il vento, hanno interessato una ...

**Incendi : Notte di paura a San Vito - evacuato via mare villaggio turistico** : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - notte di paura a San Vito Lo Capo, nel trapanese, dove un intero villaggio turistico è stato evacuato via mare a bordo di gommoni e barche a causa di un vasto incendio che ha lambito le zone che ospitano degli appartamenti. Gli oltre 700 ospiti del villaggio 'Calampiso

Incendi - Notte di paura in Calabria : diversi roghi nel reggino stanno minacciando le abitazioni : Troppo spesso estate diventa sinonimo di Incendi, in particolari in alcune regione della penisola. La Calabria è tra queste. Proprio in queste ore, già dal pomeriggio di oggi, nel reggino sono divampati alcuni Incendi che hanno lambito le abitazioni. Come informa il giornale locale StrettoWeb, il vento di maestrale che soffia sostenuto sullo Stretto dopo una domenica rovente con una temperatura massima che nel pomeriggio ha raggiunto i 36 gradi, ...