Nissan ProPilot 2 0 | con la guida semi-autonoma il golf è un gioco da bambini – VIDEO

(Di venerdì 30 agosto 2019) Per promuovere il sistema di2.0,ha pensato di proporre un prototipo di pallina da“a”, cioè che arriva da sola in buca. Così come unanel traffico autostradale, anche una partita sul green può essere senza stress e senza “spiacevoli” sorprese. Il concept messo a punto da, infatti, prevede che ci siano delle telecamere a monitorare la sua posizione in movimento e poi dei sensori che, di fatto, aggiustino laddove necessario la traiettoria,ndo la pallina (che all’interno nasconde un motore elettrico piccolissimo) fin dentro la buca. Al centro della campagna promozionale c’è la nuova Skyline che il marchio giapponese presenterà a Yokohama il prossimo mese: l’obiettivo è quello di dimostrare la versatilità del nuovo2.0 che debutterà proprio sulla berlina, variante ...

